媽祖來了快拜！北部人不解怎變出一桌祭拜品 中南部鄉親：我們很有經驗

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聯合新聞網／ 綜合報導
白沙屯媽祖進香。聯合報系資料照
白沙屯媽祖進香。聯合報系資料照

有「粉紅超跑」稱號的白沙屯媽祖進香，以沒有固定行進路線而聞名。近日有網友好奇，在不知道媽祖是否會前來的情況下，那些有幸被媽祖停駕地點的信眾，為何總能很快地變出香、水果等拜拜用品？

原PO在threads上發文，表示自己是北部人，她表示自己難以理解為何白沙屯媽祖駐駕的地點，信眾們總能很快地變出香、水果等用品，難道這些都是家中常備，或是事前就準備好的嗎？她也好奇為什麼信眾們總能找到人帶領團拜，也都知道要說些什麼。

許多有經驗的網友分享，只要遇到遶境，不論神明是否會來，他們都會提前準備拜拜的用品，「中部人（彰化）報告：我們追媽祖已經很有經驗，其實前一天都有準備好香與水果，無論媽祖來不來！」、「雲林人不少家裡一樓都會有個箱子裡面隨時準備香跟金紙，小時候只要遇到媽祖或是其他宮廟遶境，不管來不來，家人都會在門口擺桌子放水果，插上貢香慢慢燒」。

而頭旗車也起了一定的預告作用，「這就是頭旗車的功用，預告等等神轎會從這裡經過」、「據我所知，以前的頭旗車或所謂的報馬仔就是在前頭吿知鄉親父老等等有神尊要前來，請有信仰的鄉親可以準備香案，供品祭拜」。

也有中南部的網友表示，香和金紙真的都是家中常備的物品，「鄉下家家戶戶家裡有神明、公媽廳，有香金紙不是正常的嗎」、「中南部家裡幾乎都有奉家神，所以香家裡都有，且廟方自己也有帶。水果餅乾更簡單，全台最多就是超商跟全聯」。

團拜的部分，除了有廟方人員的指導，許多網友也表示自己從小耳濡目染，多少還是知道要說什麼的，「團拜的話，廟方都有工作人員，他一定會告訴你現在應該要怎麼做」、「大概要講什麼基本上隨便都能擠個幾句」、「其實我也能擠個三五句出來」。

但其實也會有人沒做好準備，導致畫面相當尷尬，「我記得今天有看到一個影片：金紙店被媽祖停駕，但老闆什麼都沒準備一臉驚慌失措傻在原地」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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