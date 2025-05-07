媽祖進香哪些結緣品受歡迎？明信片、火柴超有意義 它讓人「比出發前輕鬆」
在白沙屯媽祖進香的途中，有不少信眾會準備結緣品送給香燈腳，近日也有網友發文討論，在進香過程中，除了食物以外的哪些結緣品是實用且令人難忘的？
原PO在threads上發文，表示有朋友問他，「你在任何進香中，收過哪個結緣品是覺得實用且難忘的」，這讓他難以回答。同時他也表示自己每年也會分發手繪明信片，但不知道大家是否真的喜歡。
文章引來了許多網友留言，有人認為明信片很有紀念價值，「別人我不知道，但是我會把每年收集到的明信片收到相冊保存」、「明信片可以紀念當天，不錯」。
有網友表示自己很喜歡象徵「薪火相傳」的火柴盒，「也許不是最實用，但對我來說很有意義」、「文化呈現的代表『薪火相傳』非常重要」、「火柴，害我明年也想做火柴來發」。
還有網友點名照明用品，在夜行軍時很有用，「反光條好像還不錯，晚上走路的時候可以貼在背後」、「雲林有太多鄉間小路都很暗，我都會挑比較暗的路找落單沒有燈的香燈腳發燈」。
也有網友認為遮陽頭套堪稱「神物」，「論實用覺得遮陽頭套超讚，畢竟白沙屯官方橘帽沒有帽沿，幾乎沒遮陽效果，那天沿路到梧棲左右才終於拿到這個神物，也真的比較少人發這個」。
而實用性最強的，當屬各類痠痛貼布、藥膏了，「真的也只有痠痛貼布了」、「撒隆巴斯算嗎！」、「在前往福海宮的途中拿到一個藥膏，媽祖在福海宮休息時，把藥膏從大腿抹到腳底，休息了一小時後，雙腿的感覺比出發前還要輕鬆」。
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