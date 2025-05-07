快訊

暗示川普？黃仁勳：大陸AI市場將達500億美元 絕不能錯過

再爆醉毆案細節！Makiyo轟「司機不是老實人」：看完判決書超氣

香燈腳小心遇蛇！陪白沙屯媽夜宿 受天宮籲別傷害牠們：是玄天上帝腳力

媽祖進香哪些結緣品受歡迎？明信片、火柴超有意義 它讓人「比出發前輕鬆」

聯合新聞網／ 綜合報導
各地信眾、團體製作的結緣品、文創小物。圖／聯合報系資料照
各地信眾、團體製作的結緣品、文創小物。圖／聯合報系資料照

白沙屯媽祖進香的途中，有不少信眾會準備結緣品送給香燈腳，近日也有網友發文討論，在進香過程中，除了食物以外的哪些結緣品是實用且令人難忘的？

原PO在threads上發文，表示有朋友問他，「你在任何進香中，收過哪個結緣品是覺得實用且難忘的」，這讓他難以回答。同時他也表示自己每年也會分發手繪明信片，但不知道大家是否真的喜歡。

文章引來了許多網友留言，有人認為明信片很有紀念價值，「別人我不知道，但是我會把每年收集到的明信片收到相冊保存」、「明信片可以紀念當天，不錯」。

有網友表示自己很喜歡象徵「薪火相傳」的火柴盒，「也許不是最實用，但對我來說很有意義」、「文化呈現的代表『薪火相傳』非常重要」、「火柴，害我明年也想做火柴來發」。

還有網友點名照明用品，在夜行軍時很有用，「反光條好像還不錯，晚上走路的時候可以貼在背後」、「雲林有太多鄉間小路都很暗，我都會挑比較暗的路找落單沒有燈的香燈腳發燈」。

也有網友認為遮陽頭套堪稱「神物」，「論實用覺得遮陽頭套超讚，畢竟白沙屯官方橘帽沒有帽沿，幾乎沒遮陽效果，那天沿路到梧棲左右才終於拿到這個神物，也真的比較少人發這個」。

而實用性最強的，當屬各類痠痛貼布、藥膏了，「真的也只有痠痛貼布了」、「撒隆巴斯算嗎！」、「在前往福海宮的途中拿到一個藥膏，媽祖在福海宮休息時，把藥膏從大腿抹到腳底，休息了一小時後，雙腿的感覺比出發前還要輕鬆」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

Threads 白沙屯媽祖 進香 香燈腳

延伸閱讀

I人與E人的組合！白沙屯媽、山邊媽性格大不同 網笑：粉紅超跑都祂在開

那些年跟隨白沙屯媽前行的記憶....曾經走完全程有好幾年都是個位數

破天荒踏入南投！白沙屯媽祖3路口鑾轎擺動 今晚受天宮駐駕過夜

又猜錯！白沙屯媽祖200年來首進南投 頭旗車錯跑彰化遭海放8公里

相關新聞

媽祖來了快拜！北部人不解怎變出一桌祭拜品 中南部鄉親：我們很有經驗

有「粉紅超跑」稱號的白沙屯媽祖進香，以沒有固定行進路線而聞名。近日有網友好奇，在不知道媽祖是否會前來的情況下，那些有幸被媽祖停駕地點的信眾，為何總能很快地變出香、水果等拜拜用品？

I人與E人的組合！白沙屯媽、山邊媽性格大不同 網笑：粉紅超跑都祂在開

宗教盛事白沙屯媽祖進香這幾日吸引了全台的關注，一些網友發現在進香的過程中，媽祖時而沉穩時而活潑，讓他們好奇為何會這樣。

粉紅超跑驚奇今天從南投折返彰化 頭旗沒再被海放

白沙屯媽祖進香首度進南投縣，創下200年新紀錄，讓南投人嗨翻。鑾轎今天清晨6點從松柏嶺受天宮起駕，7時42分到達彰化、南...

媽祖進香哪些結緣品受歡迎？明信片、火柴超有意義 它讓人「比出發前輕鬆」

在白沙屯媽祖進香的途中，有不少信眾會準備結緣品送給香燈腳，近日也有網友發文討論，在進香過程中，除了食物以外的哪些結緣品是實用且令人難忘的？

香燈腳小心遇蛇！陪白沙屯媽夜宿 受天宮籲別傷害牠們：是玄天上帝腳力

位於台灣南投縣名間鄉的松柏嶺受天宮，為台灣玄天上帝信仰的進香中心，同時也是白沙屯媽祖進香路程中的夜宿中繼站。受天宮提醒，當地生態豐富，更有瀕危物種聚居於此，香燈腳夜宿時如遇到蛇類、猴群，不要傷害，柔性驅趕就好。

白沙屯媽南投、彰化路口很兩難 最後朝彰化田中前進

白沙屯媽祖今天早上六點從南投名間松柏嶺受天宮起駕，沿著139乙線前進，到達南投縣與彰化縣交界139乙線與150線中南路交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。