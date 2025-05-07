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白沙屯媽南投、彰化路口很兩難 最後朝彰化田中前進

聯合報／ 記者林宛諭劉明岩／彰化即時報導
白沙屯媽到達南投縣與彰化縣交界139乙線與150線中南路交叉路口，鑾駕在路口大幅擺動思考了約五分鐘，最後朝彰化田中鎮方向前進。圖／翻攝自白沙屯媽直播網
白沙屯媽到達南投縣與彰化縣交界139乙線與150線中南路交叉路口，鑾駕在路口大幅擺動思考了約五分鐘，最後朝彰化田中鎮方向前進。圖／翻攝自白沙屯媽直播網

白沙屯媽祖今天早上六點從南投名間松柏嶺受天宮起駕，沿著139乙線前進，到達南投縣與彰化縣交界139乙線與150線中南路交叉路口，即湧來數千來自彰化及南投的信眾，前來請求媽祖往各自支持的地點前進，各自叫著「媽祖我愛您」，最後媽祖往彰化田中鎮方向前進中。

白沙屯媽一早從名間松柏嶺受天宮起駕，沿著139乙線前進，當下的彰化不少地方下著傾盆大雨，名間卻沒有什麼雨，網民紛紛說「果然媽祖進香，風雨免朝」。

白沙屯的下一步是沿139乙線往南投市方向，或是轉150線中南路往彰化田中方向，在網路各有支持者，似乎也讓媽祖很糾結，媽祖鑾轎來到南投縣與彰化縣交界139乙線與150線中南路交叉路口，即湧來數千來自彰化及南投的信眾，前來請求媽祖往各自支持的地點前進，田中鎮長蕭淑芬等人也到路口跪拜，請媽祖到田中賜福。

媽祖鑾駕在路口大幅擺動思考了約五分鐘，到清晨七時四十五分，決定轉向150線中南路，往彰化前進，一時歡呼聲高起，也讓南投信眾有點失望，不過，鑾駕一會水停頓一下，轉個圈，讓南投信眾重燃希望，只是鑾駕還是沿中南路往彰化田中方向前行，也完成白沙屯媽祖兩百年來首度來到南投縣的紀錄。

由於頭旗先往彰化田中，信眾也預判鑾駕會往彰化田中可能性大，頭旗在此次回鑾，被媽祖海放兩次，因此判斷今天應該不會再被海放。

不只南投市民很期待今天白屯媽今天沿著南投、草屯到南投縣，彰化芬園鄉也很期待媽祖，希望一路沿著縣道139線到芬園，再進到員林、花壇、彰化，芬園寶藏寺更準接駕大家都抱持很大期待，只是媽祖最後仍然往彰化田中而去。

白沙屯媽到達南投縣與彰化縣交界139乙線與150線中南路交叉路口，鑾駕在路口大幅擺動思考了約五分鐘，最後朝彰化田中鎮方向前進。圖／翻攝自白沙屯媽直播網
白沙屯媽到達南投縣與彰化縣交界139乙線與150線中南路交叉路口，鑾駕在路口大幅擺動思考了約五分鐘，最後朝彰化田中鎮方向前進。圖／翻攝自白沙屯媽直播網
田中鎮長蕭淑芬等人也到路口跪拜，請媽祖到田中賜福。 圖／翻攝自白沙屯媽直播網
田中鎮長蕭淑芬等人也到路口跪拜，請媽祖到田中賜福。 圖／翻攝自白沙屯媽直播網

白沙屯媽祖

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