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粉紅超跑驚奇今天從南投折返彰化 頭旗沒再被海放

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
白沙屯媽祖今天清晨從松柏嶺受天宮起駕。圖／取自白沙屯媽祖網路電視台
白沙屯媽祖今天清晨從松柏嶺受天宮起駕。圖／取自白沙屯媽祖網路電視台

白沙屯媽祖進香首度進南投縣，創下200年新紀錄，讓南投人嗨翻。鑾轎今天清晨6點從松柏嶺受天宮起駕，7時42分到達彰化、南投交界的赤水派出所，粉紅超跑左轉下山往彰化田中，讓頭旗車終於沒再被「海放」。

白沙屯媽祖北返行程充滿驚奇，昨天從彰化二水首度來到「內地」南投縣，讓虔誠祈求白沙屯媽祖遶境的南投縣民相當感動，南投縣長許淑華長跪路旁迎駕，許淑華代表南投鄉親感謝，相信在媽祖婆庇佑下，南投一定會非常平安順利，她也會專程赴拱天宮獻敬致謝，並期待白沙屯媽年年來南投遶境祈福。

另一個驚奇是，白沙屯媽祖進入名間鄉後，又展開登山之旅，30多萬人沿著山路走到海拔400公尺的松柏嶺受天宮，也是這次媽祖進香行程的最高點，晚間並進駐受天宮。

媽祖鑾轎行程多變，連前導的頭旗也難以掌握，昨天上午頭旗進入二水鄉，沒想到粉紅超跑突然右轉到南投名間，讓頭旗和鑾轎相差8公里，又折返到南投和鑾轎重聚，行程幾乎是鑾轎的二、三倍，讓信徒打趣頭旗被「海放」。

媽祖鑾轎今天上午6時從受天宮起駕，沿著139乙縣往北，頭旗車前導距鑾轎2公里，並在赤水左轉下山往彰化田中，許多南投縣民都期待粉紅超跑今天能繼續遶境南投，都默默祈禱頭旗車再被「海放」一次。

7時42分粉紅超跑到達交界處的赤水派出所，鑾轎短暫停留，還是左轉下山到田中，將從彰化繼續北返，讓頭旗終於不再被海放。

剛好南投市也下大雨，黃姓信徒說「這就像南投人的眼淚低下來，跟媽祖送別，感謝這次粉紅超跑到南投，也希望明年白沙媽繼續來南投」。

松柏嶺最近正是製茶季節，但為了迎接白沙屯媽祖，許多茶廠暫停工作，開放工廠供香燈腳休息。圖／民眾提供
松柏嶺最近正是製茶季節，但為了迎接白沙屯媽祖，許多茶廠暫停工作，開放工廠供香燈腳休息。圖／民眾提供
松柏嶺最近正是製茶季節，但為了迎接白沙屯媽祖，許多茶廠暫停工作，開放工廠供香燈腳休息。圖／民眾提供
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喜愛小朋友的白沙屯媽祖，特別走進名間鄉弓協國小。圖／取自白沙屯媽祖網路電視台
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粉紅超跑路線多變，今天清晨又從名間鄉赤水，下山到彰化田中。圖／取自白沙屯媽祖網路電視台
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白沙屯媽祖

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