香燈腳小心遇蛇！陪白沙屯媽夜宿 受天宮籲別傷害牠們：是玄天上帝腳力

位於台灣南投縣名間鄉的松柏嶺受天宮，為台灣玄天上帝信仰的進香中心，同時也是白沙屯媽祖進香路程中的夜宿中繼站。當地生態豐富，不少瀕危物種聚居，香燈腳夜宿時可能遇到蛇類、猴群，受天宮特地發文叮嚀應對方式。

松柏嶺受天宮在臉書發文，表示松柏嶺位於生態資源豐富的八卦台地，物種繁多，上帝座下龜蛇聚集於此修行，更有瀕危物種淡水蟹居住在龍眼靈泉處，參加白沙屯媽祖夜宿的民眾，如果遇到蛇類，不要傷害牠們，柔性驅趕就好。

受天宮也提醒，如果遇到猴群，務必要收起食物，轉頭不要與牠們對視，避免人猴衝突。此外，彩繪階梯的「烏鴉將軍」、「黑虎將軍」都是開光入神的，入睡之前可打聲招呼。

受天宮也補充，龜與蛇都是玄天上帝的腳力，受到天宮靈氣修行在此地，因此夜宿時無論遇到蛇、蟹還是龜都不要傷害到牠們，注意夜宿安全外，守護聖地生態人人有責。

此文一出，不少網友分享遇到諸多生態物種的經歷，「今天走過的髮夾彎山林裡，也有遇到石虎」、「上次去往有樹的階梯，真的見識到ㄧ整群猴群」、「上次我和我先生小孩上松柏嶺看熱鬧時，剛好遇到了猴群攻擊一位來進香的工作人員」、「還有遇過鹿」、「我開車回程下山時，看到一條褐黑長蛇跨越山林」。

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