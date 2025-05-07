I人與E人的組合！白沙屯媽、山邊媽性格大不同 網笑：粉紅超跑都祂在開

宗教盛事白沙屯媽祖進香這幾日吸引了全台的關注，一些網友發現在進香的過程中，媽祖時而沉穩時而活潑，甚至在遇到樂成宮媽祖時直接引導轎班跨越分隔島，「蹦蹦跳跳」地前去打招呼，讓他們好奇為何會這樣。

網友在查找資料後發現，白沙屯媽祖進香其實是白沙屯媽祖和山邊媽祖共同乘轎進香，而兩尊媽祖展現的性格也完全不同，「感覺祂們兩位完全是I人vs.E人的互補組合」。

有網友發文，認為白沙屯媽祖是I人代表，沉穩、內斂，山邊媽祖則是超級E人，開朗、親切，連每年的神衣都會自己指定，「超時尚的欸」。

原PO還分享，覺得山邊媽祖就像一位會開IG、每天限動分享穿搭的媽祖，每年出門旅遊（進香），穿搭要精緻（指定新衣服），朋友很多（跟白沙屯媽祖一起行動），喜歡走入人群、不拘小節，但超靈！

也有其他網友分享關於山邊媽祖的趣事，「山邊媽很活潑，要出發的當天會去遊庄，幾乎都玩到快跟白沙屯媽一起去進香的時辰才會回來」、「祂出發前遊庄時更可愛，可以感覺祂相當興奮，能快速衝入小巷，衝到信徒家門口賜福」。

還有網友開玩笑，說白沙屯媽祖進香會有「粉紅超跑」的稱號，都是因為山邊媽祖會接手「駕駛」，「所以粉紅超跑其實是山邊媽在開的對吧，因為祂坐前面」、「角色如下，白沙屯媽祖：踩煞車，山邊媽祖：衝啊衝啊」。

也有網友發文解釋，每尊媽祖的個性都不太一樣的原因，是因為大多數媽祖廟供奉的都是媽祖的分靈。

他解釋，所謂「分靈」，是指媽祖身邊有很多幫手，跟著祂出任務、學習，當祂們達到一定的程度後，就會被授予「分靈」的資格，可以擁有媽祖的力量，幫忙庇佑信眾。

這些分靈雖然同屬於媽祖，但因為庇佑的地方不同，也會受到當地環境、信仰氛圍或民情影響，發展出獨特的風格和個性。

也有網友用AI打比方，「分靈就像ChatGPT終端，大家都連到同一個地方，但是用久了會開始長出自己的個性」。

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