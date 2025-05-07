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白沙屯媽祖回程行進路線驚航不斷 信徒以追女神心情當樂趣不覺苦

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
白沙屯媽祖進香200多年來昨天第一次聖駕南投縣，人潮擠爆市區。記者黃仲裕／攝影
白沙屯媽祖進香200多年來昨天第一次聖駕南投縣，人潮擠爆市區。記者黃仲裕／攝影

白沙屯媽祖鑾轎回程驚航不斷，原先外界猜測會途經嘉義縣新港鄉、雲林縣政府，結果都未成真，昨天突轉進南投縣，讓信徒喜出望外，有嘉義信徒開車追女神當成樂趣；新港鄉國家級工藝大師謝東哲說，行進路線媽祖的旨意，不是人的意思，媽祖慈悲，會往救苦救難有需要的地方去。

粉紅超跑急行軍，日前結束北港朝天宮進香回程，新港鄉虔誠媽祖信徒、工藝大師文化獎得主、台灣陶藝學會榮譽理事長、台灣工藝之家協會榮譽理事長謝東哲，祈求媽祖會到新港，雖未如願，他說，媽姐的旨意不是人的意思，媽祖慈悲，會往救苦救難有需要的地方去。

謝東哲說，10年前他創作設計媽祖大道，台19線與159線北港大橋頭聳立了巨大的3面媽祖聖像，做為媽祖大道端點，媽祖的鎮守讓當初頻繁肇事的三叉路口大大降低肇事率。

在南笨港天后宮（水仙宮），也創作一大批交趾陶作品，同時間新港鄉板頭村藝術團隊也北上到白沙屯拱天宮廟頂創作剪粘交趾陶。期盼白沙屯鑾轎搖過橋來走媽祖大道，日前他和信眾迎接聖駕未如願。

嘉義蔡姓信徒說，白沙屯媽祖行程可以臆測，但不一定正確。猜成為樂趣，昨天早上看白沙屯G P S見媽祖神轎從雲林斗南往斗六市前進，研判進入斗六會往林內前進，再往二水進入南投縣，開車直驅林內，再往回走迎接媽祖，由於車停林內，只得繼續前行，一直走到天黑，共走了4萬8千多步。

白沙屯媽祖

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