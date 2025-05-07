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白沙屯媽祖鑾轎行程多變 頭旗車兩度被海放

聯合報／ 記者簡慧珍劉明岩／連線報導

白沙屯媽祖進香首次進入南投縣，中午停駕名間鄉修玄宮，前導的頭旗車卻猜錯路線，跑到彰化二水。圖／擷自白沙屯媽祖GPS
白沙屯媽祖進香首次進入南投縣，中午停駕名間鄉修玄宮，前導的頭旗車卻猜錯路線，跑到彰化二水。圖／擷自白沙屯媽祖GPS
南投市長張嘉哲夫婦到白沙屯拱天宮上香擲筊，請媽祖到南投遶境獲允三「聖杯」，引發網友和信眾熱烈討論。昨天，媽祖鑾轎行程多變，鑾轎朝南投前進，頭旗車卻被「海放」在彰化縣，信眾說，頭旗車走的公里數常是媽祖兩、三倍，辛苦了。

白沙屯媽祖進香沒固定路線，年年帶來驚喜，有信徒好奇「頭旗車怎麼知道要開哪條路？」資深香燈腳笑稱「頭旗車不能回頭，所以常被海放，但會找路開到行進路線前面，跟媽祖婆會合」，昨果真讓信眾見識到了。

回鑾隊伍昨上午到達省道台三線，鑾轎停約廿分鐘，網友紛留言「媽祖思考要去南投或彰化，好難選擇。」原本頭旗車預料媽祖走彰化北返，提前開往二水鄉，不料媽祖在關鍵路口右轉彎，當時頭旗在二水往田中路段，媽祖鑾轎已朝南投縣名間鄉前進，網友戲稱頭旗車被媽祖「海放」。

其實，頭旗車今年在雲林縣也猜錯一次，過彰雲大橋前又錯第二次，許多信徒從白沙屯拱天宮的ＡＰＰ看見此景，熱烈討論。臉書粉專「蔡淘貴跑廟會」發文：「我們默默的為頭旗加油…辛苦了」，也有人留言，「頭旗車走的公里數常是媽祖兩、三倍」、「頭旗車就是超級機動組，永遠修正方向中」、「信仰路上各自精彩，最後都會走到北港。」

白沙屯媽祖

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