聽新聞
0:00 / 0:00
白沙屯媽祖鑾轎行程多變 頭旗車兩度被海放
南投市長張嘉哲夫婦到白沙屯拱天宮上香擲筊，請媽祖到南投遶境獲允三「聖杯」，引發網友和信眾熱烈討論。昨天，媽祖鑾轎行程多變，鑾轎朝南投前進，頭旗車卻被「海放」在彰化縣，信眾說，頭旗車走的公里數常是媽祖兩、三倍，辛苦了。
白沙屯媽祖進香沒固定路線，年年帶來驚喜，有信徒好奇「頭旗車怎麼知道要開哪條路？」資深香燈腳笑稱「頭旗車不能回頭，所以常被海放，但會找路開到行進路線前面，跟媽祖婆會合」，昨果真讓信眾見識到了。
回鑾隊伍昨上午到達省道台三線，鑾轎停約廿分鐘，網友紛留言「媽祖思考要去南投或彰化，好難選擇。」原本頭旗車預料媽祖走彰化北返，提前開往二水鄉，不料媽祖在關鍵路口右轉彎，當時頭旗在二水往田中路段，媽祖鑾轎已朝南投縣名間鄉前進，網友戲稱頭旗車被媽祖「海放」。
其實，頭旗車今年在雲林縣也猜錯一次，過彰雲大橋前又錯第二次，許多信徒從白沙屯拱天宮的ＡＰＰ看見此景，熱烈討論。臉書粉專「蔡淘貴跑廟會」發文：「我們默默的為頭旗加油…辛苦了」，也有人留言，「頭旗車走的公里數常是媽祖兩、三倍」、「頭旗車就是超級機動組，永遠修正方向中」、「信仰路上各自精彩，最後都會走到北港。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言