那些年跟隨白沙屯媽前行的記憶....曾經走完全程竟僅有6人

白沙屯媽往北港徒步進香是全國目前僅有的三大長程徒步進香之旅，經媒體報導，加上十多年來網路社群、網路電視台、通訊軟體及全程直播的帶動，且多了「粉紅超跑」熱門暱稱，報名香客人數今年已爆量到驚人的近33萬人，進香隊伍已從早年的「游擊隊」成了「超級軍團」，引發無數話題，其中不少「神蹟」更是讓香客津津樂道。

往年維持長程徒步進香的媽祖廟僅有大甲媽和白沙屯媽，近年來桃園龍德宮也開始加入長程徒步進香，但其中，只有白沙屯媽進香「沒有路線」、「沒有固定停歇時間」，在未知的進香旅程裡，處處有驚奇和話題。

尤其讓信眾或非信眾感受到白沙屯媽進香的迷人之處，包括沿途住家、公司行號熱情供應各式飲食餐點或休息空間，都讓隨香客感受溫馨，媽祖婆的信仰凝聚人與人的美好互動，在實際體驗加口耳相傳，許多人參加過一次，就難以忘懷，開始邀約親朋好友組隊，年年參加不缺席。

卅多年前在沒有手機的年代，徒步隨香客一旦落隊，想再找尋神轎已非易事，早年優劇場、金枝演社等著名表演團隊也參加，視為精神、體力的試煉，可讓表演更有底蘊，當年白沙屯媽進香僅約千人，但到北港朝天宮刈火時，信眾從四方匯聚而來，就有萬人聲勢，多年前就已成為來朝天宮刈火進香最大的團隊。

早年記者曾在彰化遇上大甲媽龐大的進香遶境隊伍，比較兩大徒步進香團的不同，覺得大甲媽的大陣杖有如軍容壯盛的閱兵隊伍，白沙屯媽有如行蹤飄忽的「游擊隊」，甚至神轎引領香客潦過濁水溪，但隨白沙屯媽爆量至卅三萬人參與，當年的游擊隊如今已成超級軍團；過去大甲媽、白沙屯媽「王不見王」的說法，也早已被打破。

白沙屯媽進香之旅以前標榜純樸極簡，沒有賽錢箱、陣頭車及電子花車隨行，也沒國家級首長來參香，如今也改觀，不但陣頭車數量驚人，小英前總統來過五次、總統賴清德也來過三次，拱天宮有些資深幹部其實滿懷念「那些年」進香的純樸特色，但是好是壞沒有比較的意義。

白沙屯媽進香活動人數持續暴增，今年會有多少人堅持全程徒步難以推測，以往隨香客成千上萬時，但能堅持走完全程的香客其實不多，有一年僅12人，次年減至6人，這與進香期間長短、能否請假、體力負荷是否足以支撐「急行軍」都有關，能走完全程可領取小錦旗，無需驗證，因為「有誰願意欺騙媽祖婆」，白沙屯也流傳一個說法，庄頭在地人向老闆請假時，一手拿假單，另一手則是辭呈。

卅年前，白沙屯媽起駕登轎儀式，本報記者是全場唯一的媒體人，廟方還用麥克風介紹，請滿殿香客讓出路來，將記者請到神龕前方便拍照，但隨著香客人數不斷暴增，別說請入，連想擠進大殿「門都沒有」。 白沙屯媽回鑾北返回鑾，通霄、苑裡地區多處可見吊車炮相迎。聯合報資料照／記者胡蓬生攝影 白沙屯媽徒步進香途中，香客及民眾爭相「躦轎底」祈求媽祖賜福。聯合報資料照／記者胡蓬生攝影 白沙屯媽停駕在苗栗縣通霄鎮公所，員工驚喜萬分，直說「好感動」。聯合報資料照／記者胡蓬生攝影 白沙屯媽回宮安座，為進香之旅畫下圓滿句點。聯合報資料照／記者胡蓬生攝影 白沙屯媽往北港進香，雖然途中雨勢不停，但信眾的熱情和虔誠，讓台一線公路為之沸騰。聯合報資料照／記者胡蓬生攝影 白沙屯媽徒步進香蓄勢待發，近十八萬香客大軍在凌晨登轎出發往北港。聯合報資料照／記者胡蓬生攝影 西濱快速公路白沙屯至通霄路當年辦通車典禮，白沙屯媽帶領上千信眾參加，並巡行近十公里長的通車路段祈福，場面壯觀。聯合報資料照／記者胡蓬生攝影 白沙屯媽在北港朝天宮刈火後，準備起駕回鑾，成千上萬信徒在朝天宮外恭送白沙屯媽北返，踏上回宮路，場面壯觀。聯合報資料照／記者胡蓬生攝影 白沙屯媽率領信眾回到通霄，沿途受到信眾和居民夾道迎接，炮聲不斷，雖然雨勢不停，但信眾的熱情讓台一線公路為之沸騰。聯合報資料照／記者胡蓬生攝影 西濱快速公路白沙屯至通霄路段當年辦通車典禮，由白沙屯媽帶領上千信眾參加，並巡行近10公里長的通車路段祈福，場面壯觀。聯合報資料照／記者胡蓬生攝影 苗栗縣通霄鎮白沙屯媽登轎，帶領上萬信眾一路冒雨南下。聯合報資料照／記者胡蓬生攝影 白沙屯媽由信眾恭請起駕，準備登轎出發往北港朝天宮刈火。聯合報資料照／記者胡蓬生攝影 白沙屯媽深夜起駕出發，凌晨帶領信眾沿通霄台一線公路南下，信眾人車塞爆公路，熱鬧非凡。聯合報資料照／記者胡蓬生攝影 白沙屯媽往北港徒步進香活動充滿挑戰和未知，每年都吸引大批隨香客。聯合報資料照／記者胡蓬生攝影 白沙屯媽為「軟身媽祖」四肢關節都可活動，這尊神像的年代比拱天宮建廟更久遠，集開基、鎮殿、北港進香三大任務，每年起駕前並由婦女負責為神像沐浴更衣。記者胡蓬生／攝影

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