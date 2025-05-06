白沙屯媽祖今登八卦山 明北返2大預測路線曝光

白沙屯媽祖進香從沒來過南投，今上午卻從彰化二水轉入南投名間，是200多年來首度入境南投縣，午後起駕則未走台3線進入南投市，反而登上八卦山松柏嶺受天宮駐駕，預估明晨6時起駕。地方預測，明天可能有2大路線北返彰化縣。

由於，白沙屯「粉紅超跑」路線近年往東偏移，且今年進香期程長達10天9夜，去急回緩，加上南投市長張嘉哲曾偕妻造訪拱天宮祈求媽祖來南投市，並擲得聖筊，令南投人期待，希望媽祖回鑾能入境南投縣，今等到好消息，喜迎媽祖聖駕。

不少民眾得知白沙屯媽祖破天荒來到南投縣，並於中午停駕名間修玄宮，大量人車湧入當地朝聖參拜，周邊交通被擠爆，縣長許淑華也前往接駕參拜，祈求媽祖保佑南投縣五穀豐收、縣民平安，同時感謝媽祖帶香燈腳造訪，為南投帶來興盛。

為與30萬「香燈腳大軍」結緣並提供補給，不少信眾、店家及宮廟等今下午沿台3線布設茶水站，等待「粉紅超跑」來臨，不料媽祖鑾轎午後起駕後，卻往投139乙線行進前往名間松柏嶺，今晚6時抵達受天宮駐駕，預計明晨6時起駕。

然因白沙屯媽祖雖入境南投縣，但並未進入南投市，民眾熱議後續回鑾北返路線，多數認為以「從名間松柏嶺下山去彰化田中」、「從名間松柏嶺下山去南投市、草屯到彰化芬園」2大路線最有可能，不過最後會怎麼走，明天才會見真章。 白沙屯媽祖進香今入境南投縣，午後沿投139乙線一路上坡，抵達八卦山松柏嶺受天宮駐駕，預估明晨6時起駕。圖／取自白沙屯媽祖網路電視台

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