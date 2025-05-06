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大驚奇！白沙屯媽祖今晚駐駕南投受天宮 預料明進入彰化

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
白沙屯媽祖今天上午通過彰雲大橋進入彰化二水，卻又從縣道152線往南投名間而去。圖／取自白沙屯網路電視台
白沙屯媽祖今天上午通過彰雲大橋進入彰化二水，卻又從縣道152線往南投名間而去。圖／取自白沙屯網路電視台

白沙屯媽祖太可愛了！今天上午從彰化二水突然轉向，創下兩百年首次前進南投名間紀錄，演出大驚奇，讓南投信眾雀躍不已，今晚6時駐駕南投名間鄉松柏嶺受天宮，明天6點起駕，極可能峰迴路轉，沿中南路來到彰化田中，預期又將掀起熱潮。

白沙屯媽祖去不去南投？牽動了南投信眾的心，媽祖今天早上鑾駕抵達雲林縣林內鄉，在通往南投竹山的台3線與通往彰化二水的縣道141線員集路時，鑾駕停駐了約20分鐘，現場湧來上萬人，除香燈腳外，還包括充滿期待的南投及彰化信眾，都屏息期待，等著白沙屯媽祖做出最後決定。

當媽祖鑾駕決定沿著員集路，浩浩蕩蕩通過彰雲大橋，讓南投人十分失望，但也懷抱著最後期待，在抵達員集路與通往南投名間的縣道152線，頭旗沿著員集路往二水方向繼續前進，讓南投人心都涼了，沒想到，媽祖在路口一番思量，突然右轉152線，往南投名間而去，一時南投人為之沸騰。

但對彰化人來說，媽祖回鑾沿著彰化二水北上，是過去常走路線，如今轉向南投，確實有些失望，也有一個說法，不排除媽祖會沿著名間到南投市、草屯鎮再從彰化縣芬園鄉進入彰化，但這已是接近台中市境，有失彰化縣信眾的期待。

雖然媽祖鑾駕在南投名間，但彰化人仍堅信媽祖會回返彰化，果真，鑾祖鑾駕今晚6時準時駐駕名間松柏嶺受天宮，頭旗也從彰化二水前往會合，預定明天早上6時起駕。

彰化警方指出，白沙屯媽祖向來行動飄忽，也有可能持續往北上走，澤被南投市及草屯鎮，但因路途遙遠，而坡度甚高，對轎班人員及香燈腳是一大考驗。但如果從松柏嶺沿中南路，即可通到彰化縣田中鎮，路程較近也比較好走，來到彰化，可分別到彰化多個鄉鎮，這裡有很多宮廟及定點，過去都是白沙屯媽祖停、駐廟之處，應該會去敘一敘情誼。

依過去經驗，白沙屯媽祖回鑾經過彰化縣，都會駐駕兩個晚上，如今一晚被南投名間受天宮分走，如果僅留彰化一夜，可能行程比較匆忙，信眾希望媽祖能維持駐駕兩夜的慣例。

有信眾說，白沙屯媽祖今天一再演出大驚奇，十分戲劇化，對南投人、彰化人都照顧到，凸顯白沙屯媽祖的慈悲，以及自主性，可說是白沙屯媽祖進香的經典之作。

白沙屯媽祖今天上午通過彰雲大橋進入彰化二水，卻又從縣道152線往南投名間而去。圖／取自白沙屯網路電視台
白沙屯媽祖今天上午通過彰雲大橋進入彰化二水，卻又從縣道152線往南投名間而去。圖／取自白沙屯網路電視台
白沙屯媽祖今天傍晚6時駐駕南投縣名間鄉松柏嶺受天宮，預定明天清晨6時起駕，彰化人期待能沿中南路進入彰化田中。圖／取自白沙屯網路電視台
白沙屯媽祖今天傍晚6時駐駕南投縣名間鄉松柏嶺受天宮，預定明天清晨6時起駕，彰化人期待能沿中南路進入彰化田中。圖／取自白沙屯網路電視台
白沙屯媽祖去不去南投？今天早上鑾駕抵達雲林縣林內鄉，在通往南投竹山的台3線與通往彰化二水的縣道141線員集路時，鑾駕停駐了約20分鐘，現場湧來上萬人，等著白沙屯媽祖做出最後決定。圖／取自白沙屯網路電視台
白沙屯媽祖去不去南投？今天早上鑾駕抵達雲林縣林內鄉，在通往南投竹山的台3線與通往彰化二水的縣道141線員集路時，鑾駕停駐了約20分鐘，現場湧來上萬人，等著白沙屯媽祖做出最後決定。圖／取自白沙屯網路電視台

白沙屯媽祖

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