破天荒踏入南投！白沙屯媽祖3路口鑾轎擺動 今晚受天宮駐駕過夜

200年來新紀錄！媽祖鑾轎今年破天荒進到南投縣境，還在名間鄉駐駕過夜，對於首度參加進香的香燈腳來說，不單單是多走幾公里路程，而是深具話題性，尤其對明年香燈腳的增長，「一生要走一回」的急迫性也有特別的助力。

白沙屯媽祖過去進香來回路線，以台1、台61線為主，集中在苗栗、台中、彰化、雲林4縣市的海線鄉鎮，但連兩年鑾轎路線跳脫海線，罕見走到台3線，入境雲林縣林內、斗六、彰化二水、田中等山線地區，今年更破天荒踏進南投，不斷寫下山線驚奇，也讓更多山線的鄉鎮市充滿期待。

今天「粉紅超跑」可能踏進南投路線的三個重要路口轉折點，鑾轎擺動特別明顯，大家翹首以望到底是左邊肉圓還是右邊甕仔雞，名間當地居民最終的期待化為驚訝，「這輩子從未見過白沙屯媽路過家門口」，有人還特別放下工作跑回家，擺設香案、準備供品，祈求媽祖婆賜福。

拱天宮文化組長洪建華表示，在南投縣境內沿途鑽轎底排隊人龍也更多更長，除了體現出宗教文化外，也顯現人與人、人與神之間的情感交流。

去年進香期程是去緩回急，去程也創歷史紀錄，首度走向台3線，途經斗六、林內，尤其是在林內火車站停駕午休，之後也打響林內火車站名號，許多北部來的香燈腳根本都不知道在台灣坐火車還有這一站。

洪建華說，往年進香期程記錄最短6天、最長12天，今年10天9夜回程時間較寬鬆，回程一路向東走到台3線，還進入南投名間，這也是200年來新紀錄！對於今年一開始就創紀錄達32.9萬多人報名，尤其是首次參加的香燈腳來說，更增添不少話題。

白沙屯媽祖進香路線向來不固定，心意難猜。尤其是在今天上午10點左右，當鑾轎通過「彰雲大橋」時，直播觀看人數徒增，網友紛紛猜測媽祖行進路線「左轉肉圓（彰化）右轉甕仔雞（南投）」，結果鑾轎右行從彰化二水朝南投名間方向一路而去。

而當時走在前方的頭旗車原本料想媽祖回程會走彰化，所以提前開往彰化二水，結果媽祖卻到了南投，根據「白沙屯媽祖GPS」顯示，頭旗車與媽祖蠻轎最遠時相距約8.2公里。

對此，白沙屯網路電視台長駱調彬說，進香沿途頭旗與鑾轎分道走不同路線前行的頻率並不常見，但因頭旗要勇往直前、只進不退，因不能回頭找媽祖，只好預判當晚鑾轎駐駕區域，然後尋找路徑去與媽祖會合，香燈腳也才能順利完成「下馬」儀式後休息。

下午3點鑾轎從修玄宮起駕後，原本很多人預判會沿台3往北到南投市區去駐駕過夜，但還是轉向139乙縣道往西，傍晚抵南投與彰化交界的松柏嶺受天宮駐駕過夜，預計明早6點起駕後，應該會路經彰化田中地區。 今天傍晚「粉紅超跑」在南投縣名間鄉的松柏嶺受天宮駐駕過夜，預定明早6點起駕。圖／拱天宮提供 今天「粉紅超跑」在南投縣境內沿途鑽轎底排隊人龍也更多更長，除了體現出宗教文化外，也顯現人與人、人與神之間的情感交流。圖／拱天宮提供

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