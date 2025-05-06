南投市信眾布設茶水站等待... 白沙屯媽卻走山路衝上松柏嶺
白沙屯媽祖進香回鑾，200多年來第一次聖駕南投縣，「粉紅超跑」中午停駕名間修玄宮，人車湧進朝聖，下午3時起駕後，多數人研判會走台3線進入南投市，不料竟是走投139乙線名松路一段走山路上松柏嶺，入境南投市機率因此降低。
白沙屯媽祖進香路線，過去與南投縣無緣，但近年路線往東偏移，今年進香期程更長達10天9夜，且去急回緩，加上南投市長張嘉哲今年偕妻造訪拱天宮，請示媽祖此次出巡是否會來南投市，擲得聖筊，令地方期待，媽祖回鑾聖駕南投縣。
白沙屯媽祖的「粉紅超跑」今晨從雲林斗六起駕後進入林內，隨後在往南投竹山、彰化二水的猶豫了10多分鐘，選擇往彰化二水方向，又意外的在進入二水後轉往南投名間，最後進入名間，是200多年來首次入境四面不靠海的南投縣。
白沙屯媽祖鑾轎上午進入名間後，中午在修玄宮停駕3小時，人車湧進朝聖；由於多數人推測，從投139乙線上松柏嶺都是上坡，等同翻越八卦山，上山路徑辛苦，所以走台3線進入南投市可能性高，甚至駐駕南投市，再從草屯回彰化芬園。
南投各地信眾、店家及宮廟等沿著台3線布設茶水站，等待「粉紅超跑」起駕，為香燈腳提供補給品，不料卻撲空，媽祖鑾轎起駕後，竟往投139乙線名松路一段行進，走山路直上松柏嶺，之後可能直接進入彰化田中，入境南投市機率降低。
此外，白沙屯媽祖的頭旗車預計媽祖會走彰化進入二水北返，沒想到媽祖竟在關鍵路口右轉入境南投，但他們不能回頭，只好往前，從田中上山到松柏嶺與媽祖會合，白沙屯媽祖GPS也因此出現鑾轎在南投、頭旗車在彰化的特殊狀況。
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