又猜錯！白沙屯媽祖200年來首進南投 頭旗車錯跑彰化遭海放8公里

200年來新紀錄！苗栗拱天宮白沙屯媽祖進香路線過去以海線為主，今天回鑾行程首度進入南投縣，停駕於名間鄉修玄宮至下午3點起駕。白沙屯媽進香路線一向不固定，心意難猜，前行的頭旗車開到彰化二水，才發現媽祖去了南投，再次遭到放生了。

「粉紅超跑」進香200年來從未進入南投，今天上午11點多從縣道152線進入員集路一段，進入名間，首次造訪南投縣，令名間鄉民及南投縣民樂翻，也再寫拱天宮白沙屯媽祖進香的山線驚奇。

白沙屯媽祖進香路線向來不固定，心意難猜。這次進香北返進入南投，不只出乎眾人意料，走在媽祖鑾轎前的頭旗車，不意外地又被放生了。頭旗車原本料想媽祖回程會走彰化，所以提前開往彰化二水，結果媽祖卻到了南投，根據「白沙屯媽祖GPS」顯示，頭旗車目前與媽祖蠻轎相距約8.2公里，礙於頭旗車不能走回頭路，只好想辦法再與媽祖鑾轎會合了。

根據國家文化記憶庫，白沙屯拱天宮會於媽祖進香行程，頭旗車在整個進香隊伍的前方打頭陣，秉持著「只前進不後退」的原則，因進香路徑不固定，頭旗組與媽祖神轎走岔時，只能向前繞路或另尋方式與神轎會合，成為白沙屯媽祖頭旗行進的特色。

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