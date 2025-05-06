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影／白沙屯媽祖200年來首進南投！人車擠爆交通 縣長許淑華朝聖

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
白沙屯媽祖進香200多年來第一次聖駕南投縣，中午鑾轎停駕名間修玄宮，大批人車湧進朝聖，縣長許淑華也前往參拜。圖／南投縣政府提供
白沙屯媽祖進香200多年來第一次聖駕南投縣，中午鑾轎停駕名間修玄宮，大批人車湧進朝聖，縣長許淑華也前往參拜。圖／南投縣政府提供

白沙屯媽祖進香200多年來第一次聖駕南投縣，寫下山線驚奇；媽祖鑾轎中午停駕名間修玄宮至下午3時，人車湧進朝聖，擠爆周邊交通，縣長許淑華也前往參拜，為縣民和家人祈福。她說，虔誠開心歡迎的媽祖跟香燈腳，為南投帶來興盛。

南投縣長許淑華說，白沙屯媽祖進香是宗教盛事，有機會進入南投更是百年難得一見，近日引發南投人熱烈討論，不論何時是入境或是路線怎麼走，地方期待，並隨時關注動向，如今聖駕南投，身為地方首長一定要親自接駕，祈求南投平順。

她也提到，過去媽祖也曾來過南投，但多是作客，進香是第一次，由於「粉紅超跑」難以預測，不知道會往竹山、名間或去彰化，路線預測滿天飛，有被預測到的路線，甚至已布設起茶水站，她跟大家就是虔誠等待，也相信媽祖能感受到。

許淑華說，她與所有縣民都虔誠開心的歡迎白沙屯媽祖到南投，地方店家、宮廟等也都是先做好準備，誠心等候媽祖的選擇，她也祈求媽祖保佑南投縣五穀豐收、縣民平安，也為長輩祈福，同時感謝媽祖跟香燈腳造訪南投，為地方帶來興盛。

而白沙屯媽祖進香200多年從未入境南投縣，這次從彰化二水進入南投名間是第一次，前所未有，因此中午停駕名間修玄宮，除了跟隨媽祖的30萬名香燈腳，更湧入大批南投縣民，人車湧進朝聖，擠爆周邊交通，相當熱鬧。

白沙屯媽祖進香200多年來第一次聖駕南投縣，中午鑾轎停駕名間修玄宮，大批民眾湧進朝聖。記者賴香珊／攝影
白沙屯媽祖進香200多年來第一次聖駕南投縣，中午鑾轎停駕名間修玄宮，大批民眾湧進朝聖。記者賴香珊／攝影
白沙屯媽祖進香200多年來第一次聖駕南投縣，中午鑾轎停駕名間修玄宮，人車湧進朝聖。記者賴香珊／攝影
白沙屯媽祖進香200多年來第一次聖駕南投縣，中午鑾轎停駕名間修玄宮，人車湧進朝聖。記者賴香珊／攝影
白沙屯媽祖進香200多年來第一次聖駕南投縣，中午鑾轎停駕名間修玄宮，人車湧進朝聖，擠爆周邊交通。記者賴香珊／攝影
白沙屯媽祖進香200多年來第一次聖駕南投縣，中午鑾轎停駕名間修玄宮，人車湧進朝聖，擠爆周邊交通。記者賴香珊／攝影
白沙屯媽祖進香200多年來第一次聖駕南投縣，中午鑾轎停駕名間修玄宮，大批民眾湧進朝聖。記者賴香珊／攝影
白沙屯媽祖進香200多年來第一次聖駕南投縣，中午鑾轎停駕名間修玄宮，大批民眾湧進朝聖。記者賴香珊／攝影
白沙屯媽祖進香200多年來第一次聖駕南投縣，中午鑾轎停駕名間修玄宮，人車湧進朝聖，擠爆周邊交通。記者賴香珊／攝影
白沙屯媽祖進香200多年來第一次聖駕南投縣，中午鑾轎停駕名間修玄宮，人車湧進朝聖，擠爆周邊交通。記者賴香珊／攝影
白沙屯媽祖進香200多年來第一次聖駕南投縣，中午鑾轎停駕名間修玄宮，人車湧進朝聖，擠爆周邊交通。記者賴香珊／攝影
白沙屯媽祖進香200多年來第一次聖駕南投縣，中午鑾轎停駕名間修玄宮，人車湧進朝聖，擠爆周邊交通。記者賴香珊／攝影
白沙屯媽祖進香200多年來第一次聖駕南投縣，中午鑾轎停駕名間修玄宮，大批民眾湧進朝聖。圖／南投縣政府提供
白沙屯媽祖進香200多年來第一次聖駕南投縣，中午鑾轎停駕名間修玄宮，大批民眾湧進朝聖。圖／南投縣政府提供
白沙屯媽祖進香200多年來第一次聖駕南投縣，中午鑾轎停駕名間修玄宮，大批民眾湧進朝聖。記者賴香珊／攝影
白沙屯媽祖進香200多年來第一次聖駕南投縣，中午鑾轎停駕名間修玄宮，大批民眾湧進朝聖。記者賴香珊／攝影

白沙屯媽祖 粉紅超跑 許淑華 香燈腳

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