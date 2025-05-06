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白沙屯媽祖進香她飽受爭議鍾東錦送暖 張麗善：明年仍會持續前往

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣長張麗善自媽祖起駕開始，因喬位、祈求媽祖停駕、焚燒疏文等過程多次引發爭議，苗栗縣長鍾東錦臉書發文為其緩頰，並稱明年仍會張開雙手歡迎，張麗善今受訪表示，走完這一趟，她更加要學習寬宏與包容，明年仍會持續前往。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善自媽祖起駕開始，因喬位、祈求媽祖停駕、焚燒疏文等過程多次引發爭議，苗栗縣長鍾東錦臉書發文為其緩頰，並稱明年仍會張開雙手歡迎，張麗善今受訪表示，走完這一趟，她更加要學習寬宏與包容，明年仍會持續前往。記者陳雅玲／攝影

白沙屯媽祖北港進香活動已進入回程，今天更首度走進南投縣境，雲林縣長張麗善自媽祖起駕開始，因喬位、祈求媽祖停駕、焚燒疏文等過程多次引發爭議，苗栗縣長鍾東錦臉書發文為其緩頰，並稱明年仍會張開雙手歡迎，張麗善今受訪表示，走完這一趟，她更加要學習寬宏與包容，明年仍會持續前往。

張麗善5月1日在白沙屯媽祖起駕前配合媒體拍攝請爐主移動位置、2日在彰化伸港福安宮陪主委祈求媽祖停駕未果，3日晚間協助焚燒疏文屢次引發爭議。

鍾東錦在臉書發文說，「麗善縣長這兩天被罵得很慘，但她明年一樣會來拱天宮，一樣提早好幾個小時到場，也一樣參與在朝天宮進火時，與大家一同站上四五個小時為香燈腳祈福敬香。媽祖沒有分別心，而我們沒有分朝野政黨，這兩天的歷練她當作是媽祖給的考驗，熬過了，就是再一次的成長。明年此時，通霄人會再次張開熱情雙手，歡迎你們前來。」

「每次我到雲林的時候，也看到麗善縣長為進香活動忙得暈頭轉向，但今年我還沒機會跟她說上謝謝，她已經忙著在為自己的疏忽道歉。我幫不上什麼忙，只能安慰的說媽祖不會生妳的氣，媽祖會理解妳，而至於信眾能不能放下，我們還有很多的時間可以努力。

一起努力，在明年的春夏時節，自通霄到北港，是義務也是榮幸。在拱天宮的內殿裡人不分大小，只是有些人肩上的責任更重了一點，下次再到北港時，還一樣請麗善縣長，多幫忙一些。」

張麗善今受訪表示，從第一天恭送媽祖出城，一直到焚燒疏文的過程，鍾東錦都在現場，是最了解情況的人之一，她感謝鍾東錦送暖，也感受到他的情誼。

張麗善說，無論面對什麼情況，宗教信仰都是穩定社會的力量，也是每一個人最大的支持，正是因為有這樣的支持，她才能夠堅毅地走到現在，不受外界的八風動搖，這是滋養我們的養分，「我非常願意學習，也願意去接受」。

她不會因為任何的挫折，改變對媽祖的信仰，更相信，媽祖隨時都與我們同在，她會持續學習媽祖的精神，走完這一趟也

要學習更加寬宏與包容。

她也解釋，這幾年來會去苗栗恭迎媽祖，是因為媽祖要來到雲林縣北港朝天宮進香，她是雲林縣長，理應親自到場代表雲林縣的鄉親來歡迎媽祖的到來，包括朝天宮董事長、很多鄉親也都會去，這是虔誠的表示，基於禮貌做出這樣的歡迎，明年還是會持續做。

白沙屯媽祖

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