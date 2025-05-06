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首次跟男友白沙屯進香就走丟！對方回1句讓她心碎 網嘆：媽祖的安排
參與白沙屯媽祖進香，竟讓她意外看清一段感情！一名女網友分享，近期第一次跟男友參加，卻在半路走丟，心急如焚一直撥電話給男友，沒想到換來一句話讓她心碎。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名女網友在臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」表示，近期跟男友第一次走白沙屯媽祖，結果不小心走丟，訊號也不好，很緊張就一直打電話給男友，結果對方竟回「為什麼要一直打？不如自己一個人走」，讓她聽完瞬間心碎，自己徒步到早上。
貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「他只想到自己而已，或許媽祖在提點妳海放他吧」、「是媽祖的安排，讓妳提早看清！」、「有些人走著走著就散了…這是媽祖給妳的提醒」、「這趟非常值得，提早看清，總比嫁了再來後悔好」、「媽祖給妳們的考驗，很清楚的在讓妳看到男友最真的一面」。
不過，也有部分網友留言緩頰，只出「人多會跟丟正常，速度不同，不想遷就，自然就走不到一塊」、「體力及腳力每人不同，尤其在人多的地方，一轉身就可能走散了」、「不要放心上，走著走著就遇見了加油，跟著媽祖放寬心走才會開心哦」。
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