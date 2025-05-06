快訊

中共解放軍犯台成敗取決「5港口」 外媒曝台灣首要防禦「布水雷」

中和驚傳鷹架倒塌工安意外 2工人高處墜落搶救中

申請入學二階將登場…今年頂大熱門科系甄選日期強碰！這2日最熱門

聽新聞
0:00 / 0:00

5月12日別錯過！白沙屯媽、山邊媽遊庄祈平安 「1物」當供品討喜

聯合新聞網／ 綜合報導
白沙屯媽祖、山邊媽祖鑾轎北港朝天宮進香，吸引逾數十萬香燈腳隨行，盛況空前。聯合報系資料照／記者陳雅玲攝影
白沙屯媽祖、山邊媽祖鑾轎北港朝天宮進香，吸引逾數十萬香燈腳隨行，盛況空前。聯合報系資料照／記者陳雅玲攝影

年度宗教盛事苗栗拱天宮白沙屯媽祖進香，吸引33萬香燈腳熱情相隨，許多人現在才知道進香活動，是由白沙屯媽和山邊媽共同乘轎前往北港，兩姊妹一路相伴，情誼百年不輟。進香行程結束後的重頭戲，就是隔天的遊庄日活動，今年的遊庄日期為國曆5月12日，有興趣參與的民眾，切勿錯過喔。

白沙屯媽祖進香行程回宮後，固定隔日會進行遊庄遶境活動，今年的遊庄日期落在5月12日。因白沙屯媽回鑾後會先安座神房，12天後的「開爐」儀式，才會在信眾眼前再展聖顏，所以回宮次日的遊庄遶境是由「黑面二媽」代勞，在二媽的帶領之下，報馬仔、頭旗、頭香、陣頭、輦轎仔、各角頭神轎以及香燈腳一同巡視白沙屯媽轄區內的「東西里」和「南北庄」，範圍包括庄內白東、白西、過港、山邊、南坑、北坑、內島、過山等各個村落，以祈合境平安。

不僅是白沙屯媽有好姊妹分勞，山邊媽進香後的遊庄任務也有「遊庄媽」來分擔。根據「後龍山邊媽」官網資訊，遊庄媽是山邊庄南勢陳氏家族家中的媽祖，早年隨陳氏家族一同渡海來台，遊庄媽和山邊媽神韻為相似，唯一的差別是遊庄媽右手持有銅制奏板。

目前已有「山粉圓」（編按：山邊媽粉絲）在網上號召5月12日一起到苗栗參與媽祖遊庄盛會，有機會看到白沙屯和山邊雙頭旗、雙大轎同行景象。時間為早上7點，自白沙屯拱天宮門口出發，想參拜的人建議可以帶甜點當供品

山邊媽 拱天宮 白沙屯媽祖 遊庄 遶境

相關新聞

影／白沙屯媽祖200年來首進南投！人車擠爆交通 縣長許淑華朝聖

白沙屯媽祖進香200多年來第一次聖駕南投縣，寫下山線驚奇；媽祖鑾轎中午停駕名間修玄宮至下午3時，人車湧進朝聖，擠爆周邊交...

首次跟男友白沙屯進香就走丟！對方回1句讓她心碎 網嘆：媽祖的安排

參與白沙屯媽祖進香，竟讓她意外看清一段感情！一名女網友分享，近期第一次跟男友參加，卻在半路走丟，心急如焚一直撥電話給男友...

5月12日別錯過！白沙屯媽、山邊媽遊庄祈平安 「1物」當供品討喜

年度宗教盛事苗栗拱天宮白沙屯媽祖進香，吸引33萬香燈腳熱情相隨，許多人現在才知道進香活動，是由白沙屯媽和山邊媽共同乘轎前往北港，兩姊妹一路相伴，情誼百年不輟。進香行程結束後的重頭戲，就是隔天的遊庄日活動，今年的遊庄日期為國曆5月12日，有興趣參與的民眾，切勿錯過喔。

白沙屯媽祖進香她飽受爭議鍾東錦送暖 張麗善：明年仍會持續前往

白沙屯媽祖北港進香活動已進入回程，今天更首度走進南投縣境，雲林縣長張麗善自媽祖起駕開始，因喬位、祈求媽祖停駕、焚燒疏文等...

「粉紅超跑」200年來首度跨南投停駕名間鄉 下午3點起駕

創紀錄！「粉紅超跑」進香200年來第一次進入南投縣，上午11點多從員集路轉小路，12點11分停駕民間鄉修玄宮，預定休息至...

連9年參與白沙屯媽祖進香！活動主持人見民宅5個大字噴淚 萬人共鳴

白沙屯媽祖進香回鑾，吸引不少信眾一路相隨，預計11日回到苗栗拱天宮。對此，一名活動主持人分享，進香路上看到民宅願意出借廁所，讓他忍不住直言「看到會流淚是正常的嗎」？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。