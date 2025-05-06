5月12日別錯過！白沙屯媽、山邊媽遊庄祈平安 「1物」當供品討喜

年度宗教盛事苗栗拱天宮白沙屯媽祖進香，吸引33萬香燈腳熱情相隨，許多人現在才知道進香活動，是由白沙屯媽和山邊媽共同乘轎前往北港，兩姊妹一路相伴，情誼百年不輟。進香行程結束後的重頭戲，就是隔天的遊庄日活動，今年的遊庄日期為國曆5月12日，有興趣參與的民眾，切勿錯過喔。

白沙屯媽祖進香行程回宮後，固定隔日會進行遊庄遶境活動，今年的遊庄日期落在5月12日。因白沙屯媽回鑾後會先安座神房，12天後的「開爐」儀式，才會在信眾眼前再展聖顏，所以回宮次日的遊庄遶境是由「黑面二媽」代勞，在二媽的帶領之下，報馬仔、頭旗、頭香、陣頭、輦轎仔、各角頭神轎以及香燈腳一同巡視白沙屯媽轄區內的「東西里」和「南北庄」，範圍包括庄內白東、白西、過港、山邊、南坑、北坑、內島、過山等各個村落，以祈合境平安。

不僅是白沙屯媽有好姊妹分勞，山邊媽進香後的遊庄任務也有「遊庄媽」來分擔。根據「後龍山邊媽」官網資訊，遊庄媽是山邊庄南勢陳氏家族家中的媽祖，早年隨陳氏家族一同渡海來台，遊庄媽和山邊媽神韻為相似，唯一的差別是遊庄媽右手持有銅制奏板。

目前已有「山粉圓」（編按：山邊媽粉絲）在網上號召，5月12日一起到苗栗參與媽祖遊庄盛會，有機會看到白沙屯和山邊雙頭旗、雙大轎同行景象。時間為早上7點，自白沙屯拱天宮門口出發，想參拜的人建議可以帶甜點當供品。

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