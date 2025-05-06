「粉紅超跑」200年來首度跨南投停駕名間鄉 下午3點起駕

創紀錄！「粉紅超跑」進香200年來第一次進入南投縣，上午11點多從員集路轉小路，12點11分停駕名間鄉修玄宮，預定休息至下午3點起駕；由於距離名間鄉公所僅2公里，白沙屯網路電視台長駱調彬研判，下午可能會首度到進入名間市區路過鄉公所祈福。

拱天宮官網也呼籲信眾媽祖神轎進入鄉間小路及市區時，除執勤之公務車輛需要跟在轎後車隊中，其他車輛請善加利用GPS衛星導航系統行駛其他周邊道路，減緩車輛造成當地的交通阻塞。

稍早由於進香團通過「彰雲大橋」時，頭旗左轉朝彰化二水，但鑾轎卻右轉往東朝著南投名間而去，分道前行，也令人驚奇不已。

駱調彬說，進香沿途頭旗與鑾轎分開走不同路線前行，頻率並不常見，但因頭旗要勇往直前、只進不退，不能回頭找媽祖，沿途會預判晚間鑾轎駐駕區域，然後尋找路徑超前頭去追媽祖會合，當晚香燈腳也才能完成一天行程的「下馬」儀式後休息。

他說，目前頭旗暫停在二水不再前行，不敢不走，就是在觀察午後媽祖起駕後，是繼續往南投市區而去，還是轉往彰化地區。 拱天宮官網也呼籲信眾媽祖神轎進入鄉間小路及市區時，除執勤之公務車輛需要跟在轎後車隊中，其他車輛請善加利用GPS衛星導航系統行駛其他周邊道路，減緩車輛造成當地的交通阻塞。圖／拱天宮提供

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