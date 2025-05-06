連9年參與白沙屯媽祖進香！活動主持人見民宅5個大字噴淚 萬人共鳴

白沙屯媽祖進香回鑾，吸引不少信眾一路相隨，預計11日回到苗栗拱天宮。對此，一名活動主持人分享，進香路上看到民宅願意出借廁所，讓他忍不住直言「看到會流淚是正常的嗎」？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

活動主持人「滾滾」在臉書表示，自己從2017年就開始參與白沙屯媽祖進香，經過疫情和部分不守規矩弄亂廁所的個案後，越來越少民宅願意出借廁所，但進香路途遙遠，如廁問題是民生所需，尤其女性更加不方便。

滾滾進一步說明，這次進香看到民宅斗大的字眼，寫著「可以借廁所！」，讓他相當感動，覺得充滿愛且無聲的呵護，直言「看到會流淚是正常的嗎？」。

貼文一出後，不少網友都表示「上個廁所一把鼻涕一把眼淚的走出來…是正常的嗎？原來不是只有我一個人這麽感動」、「身為女性，這兩天廁所排到炸，路上有好心人家提供可方便，感動到不行」、「願意借廁所的，真的比提供水、食物更難能可貴」、「每個可以借廁所的地方都有很多人聚集，可見廁所需求有多大，真心感謝」、「今年多了蠻多願意借廁所的民宅，很感恩」、「每年走這趟，真的就是借廁所問題最苦惱」。

此外，還有內行網友說明「這家大姐每年都願意外借廁所，但因為很多人不知道，今年特地寫牌子放在外面」、「他們家甚至連2樓廁所都給外人上，超級暖心」、「這間是坐式馬桶，可以順便休息一下，超讚」。

苗栗拱天宮白沙屯媽祖進香，沿途信眾跟隨簇擁，場面壯觀。 香港中通社

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