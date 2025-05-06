快訊

前夫毀滅式爆料、3千張大尺度清涼照流出 汪小菲妻Mandy反擊了

秘密會議吃什麼？教宗選舉有哪些食物不准吃

半導體風雲／聯電、格芯合併真有賺頭？先看是誰在說媒

連9年參與白沙屯媽祖進香！活動主持人見民宅5個大字噴淚 萬人共鳴

聯合新聞網／ 綜合報導
苗栗拱天宮白沙屯媽祖進香，沿途信眾跟隨簇擁，場面壯觀。 香港中通社
苗栗拱天宮白沙屯媽祖進香，沿途信眾跟隨簇擁，場面壯觀。 香港中通社

白沙屯媽祖進香回鑾，吸引不少信眾一路相隨，預計11日回到苗栗拱天宮。對此，一名活動主持人分享，進香路上看到民宅願意出借廁所，讓他忍不住直言「看到會流淚是正常的嗎」？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

活動主持人「滾滾」在臉書表示，自己從2017年就開始參與白沙屯媽祖進香，經過疫情和部分不守規矩弄亂廁所的個案後，越來越少民宅願意出借廁所，但進香路途遙遠，如廁問題是民生所需，尤其女性更加不方便。

滾滾進一步說明，這次進香看到民宅斗大的字眼，寫著「可以借廁所！」，讓他相當感動，覺得充滿愛且無聲的呵護，直言「看到會流淚是正常的嗎？」。

貼文一出後，不少網友都表示「上個廁所一把鼻涕一把眼淚的走出來…是正常的嗎？原來不是只有我一個人這麽感動」、「身為女性，這兩天廁所排到炸，路上有好心人家提供可方便，感動到不行」、「願意借廁所的，真的比提供水、食物更難能可貴」、「每個可以借廁所的地方都有很多人聚集，可見廁所需求有多大，真心感謝」、「今年多了蠻多願意借廁所的民宅，很感恩」、「每年走這趟，真的就是借廁所問題最苦惱」。

此外，還有內行網友說明「這家大姐每年都願意外借廁所，但因為很多人不知道，今年特地寫牌子放在外面」、「他們家甚至連2樓廁所都給外人上，超級暖心」、「這間是坐式馬桶，可以順便休息一下，超讚」。

苗栗拱天宮白沙屯媽祖進香，沿途信眾跟隨簇擁，場面壯觀。 香港中通社
苗栗拱天宮白沙屯媽祖進香，沿途信眾跟隨簇擁，場面壯觀。 香港中通社

廁所 白沙屯媽祖

延伸閱讀

粉紅超跑將衝進北港！「大甲媽、朝天宮、白沙屯」差在哪？內行曝解答

無法現場參與媽祖進香？女想1方法樂喊：沉浸式體驗

白沙屯媽路線不固定「頭旗車怎知開哪？」 資深信眾笑：常被放生

結緣變劫緣？ 白沙屯信徒發麵包遭哄搶：不是香燈腳也來亂

相關新聞

「粉紅超跑」200年來首度跨南投停駕名間鄉 下午3點起駕

創紀錄！「粉紅超跑」進香200年來第一次進入南投縣，上午11點多從員集路轉小路，12點11分停駕民間鄉修玄宮，預定休息至...

連9年參與白沙屯媽祖進香！活動主持人見民宅5個大字噴淚 萬人共鳴

白沙屯媽祖進香回鑾，吸引不少信眾一路相隨，預計11日回到苗栗拱天宮。對此，一名活動主持人分享，進香路上看到民宅願意出借廁所，讓他忍不住直言「看到會流淚是正常的嗎」？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

白沙屯媽祖200年首次進南投縣 名間交流道塞爆 6萬人線上見證歷史

白沙屯媽祖徒步進香，今天上午11時30分許首度進入南投縣境內，讓南投人樂瘋了，也吸引不少外縣市民眾前往朝聖。名間人車激增，根據警廣即時...

200年來頭一遭！白沙屯媽祖入境南投 縣民瘋狂追女神

白沙屯媽祖徒步進香，過去從沒入境南投縣，但南投市長張嘉哲與妻子今年赴拱天宮祈求媽祖聖駕南投竟獲3聖筊，地方期待。白沙屯媽...

左轉肉圓右轉甕仔雞 「粉紅超跑」將創紀錄去南投？

白沙屯媽祖北返第三天，今天上午10點左右，鑾轎通過「彰雲大橋」時，直播觀看人數徒增，網友紛紛猜測媽祖行進路線「左轉肉圓（...

白沙屯媽祖首次往南投名間推進 網友預測下一站走山腳路

2025白沙屯媽祖進香回鑾，今上午通過彰雲大橋走一小段二水鄉的路，接著轉向南投縣名間鄉，第一次進入南投縣，網友和信徒開心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。