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白沙屯媽祖200年首次進南投縣 名間交流道塞爆 6萬人線上見證歷史

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
白沙屯媽祖徒步進香，今天上午11時30分許首度進入南投縣境內。圖／取自YouTube「白沙屯媽祖網路電視台」頻道
白沙屯媽祖徒步進香，今天上午11時30分許首度進入南投縣境內。圖／取自YouTube「白沙屯媽祖網路電視台」頻道

白沙屯媽祖徒步進香，今天上午11時30分許首度進入南投縣境內，讓南投人樂瘋了，也吸引不少外縣市民眾前往朝聖。名間人車激增，根據警廣即時路況，公路警察局七隊通報，國道3號名間交流道出口壅塞，回堵到主線。

白沙屯媽祖進香路線過去以海線為主，今年進香期程長達10天9夜。南投縣南投市長張嘉哲夫妻今年赴拱天宮祈求媽祖聖駕南投，驚喜獲得3次聖筊，讓地方民眾期待媽祖到來。白沙屯媽祖昨天回鑾駐駕雲林斗六，今起駕後繼續往東，從彰化二水進入南投名間，是200年來首次造訪南投縣。

YouTube「白沙屯媽祖網路電視台」頻道直播超過6萬人同時見證歷史，網友留言，「嗨翻了」、「頭旗整個被海放」、「謝謝媽祖」、「今年真的又是驚奇之旅」、「南投人動起來」、「媽祖都有聽到很多人的願力」、「南投鄉親都很開心興奮」。

白沙屯媽祖

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