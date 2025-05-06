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左轉肉圓右轉甕仔雞 「粉紅超跑」將創紀錄去南投？
白沙屯媽祖北返第三天，今天上午10點左右，鑾轎通過「彰雲大橋」時，直播觀看人數徒增，網友紛紛猜測媽祖行進路線「左轉肉圓（彰化）右轉甕仔雞（南投）」，結果鑾轎右行從彰化二水正朝南投名間方向一路往東；拱天宮表示，不到最後一刻，也不知是否真會創紀錄進入南投縣境。
白沙屯媽祖過去進香回鑾集中在苗栗、台中、彰化、雲林4縣市，且以海線鄉鎮為主，但近兩年路線跳脫僅有海線，更越來越往東，罕見入境雲林林內、斗六、彰化二水、田中等地，不斷寫下山線驚奇，也讓更多山線的鄉鎮市充滿期待。
緊張時刻，許多南投信眾紛紛留言「真的會往民間？」、「趕快請假回家」，但下個路口二水花旗木鐵道，又要面臨「左轉肉圓 右轉甕仔雞」抉擇，或許中午前謎底有望揭曉。
拱天宮工作人員說，進香團通過「彰雲大橋」時，頭旗左轉朝彰化二水而去，但鑾轎卻右轉一路往東朝著南投名間方向；若入境南投縣將是200年來第一次！原本一早起駕時，有很多人就在猜測鑾轎可能從雲林林內走「南雲大橋」進入南投竹山，而鑾轎卻走「彰雲大橋」到彰化二水，現在「右轉」朝南投方向走，卻還是有變數的。
目前粉紅超跑還在彰化縣境，距離南投縣僅一步之遙，南投縣的居民熱切期盼白沙屯媽祖這兩百年來的首次駕臨，香燈腳也盼再寫白沙屯媽的山線驚奇。
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