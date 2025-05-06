白沙屯媽祖首次往南投名間推進 網友預測下一站走山腳路

2025白沙屯媽祖進香回鑾，今上午通過彰雲大橋走一小段二水鄉的路，接著轉向南投縣名間鄉，第一次進入南投縣，網友和信徒開心不已，接著預測可能從名間轉彰化縣田中鎮或社頭鄉，沿141線走彰化山線北返 。

白沙屯媽祖進香回鑾隊伍的頭旗車到彰雲大橋，果然回鑾隊伍上午10點前通過彰雲大橋，走141員集路進到彰化縣境內，田中警分局長林鼎超率執勤員警列隊鞠躬迎接聖駕，回鑾隊伍前進到分歧路，走152線到南投縣名間鄉。。

彰投兩縣網友繼續討論白沙屯媽祖接下來的路線，有的說從名間松柏嶺回彰化縣社頭鄉或田中鎮，也有希望從名間鄉直入草屯鎮，不少網友說今年南投市長連擲三聖筊獲白沙屯媽祖應允進南投市，媽祖承諾不會跳票，接著路線應該走南投市才對。

雖然白沙屯媽祖已前往南投，彰化縣警察局田中警分局認為媽祖路線不固定，或許下午轉回彰化縣田中區的鄉鎮，仍做好準備維持交通秩序。

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