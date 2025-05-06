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白沙屯粉紅超跑通過彰雲大橋 南投鐵粉仍抱希望盼轉向152線道
2025白沙屯媽祖進香行程第五天，回鑾隊伍在林內鄉徘徊十多分鐘，終於決定按照去年路線，目前通過彰雲大橋很可能進入彰化縣二水鄉。
媽祖回鑾隊伍走台141員集路，走進彰化縣境內，可走152線到南投竹山鎮，也能直走到彰化縣二水鄉，南投網友喊「竹山、竹山、竹山，拜託來竹山。」彰化縣網友說「歡迎來彰化縣，到二水鄉德安宮。」有網友稱現在是「二水PK名間」也有網友研判可能首次到南投縣竹山、名間，再繞回彰化縣員林市走台一線北上。
彰化縣警察局田中警分局已做好接駕準備，在彰雲大橋彰化縣這端等待，警分局長林鼎超率維持交安執勤員警全體迎接聖駕，請媽祖庇佑合境平安。有網友指稱，到南投縣要走一點山路，白沙屯媽祖不可能只考慮鑾轎，也要考慮隨香信眾的體力，應該最後會走彰化縣較平坦道路。
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