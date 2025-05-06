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影／白沙屯媽祖進香張麗善2動作惹議論 鍾東錦這樣說了

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
白沙屯媽祖進香過程，雲林縣長張麗善動作惹來議論，苗栗縣長鍾東錦昨天在臉書及今天受訪幫張麗善說話。圖／取自鍾東錦臉書
白沙屯媽祖進香過程，雲林縣長張麗善動作惹來議論，苗栗縣長鍾東錦昨天在臉書及今天受訪幫張麗善說話。圖／取自鍾東錦臉書

白沙屯媽祖進香，雲林縣長張麗善從媽祖起駕及協助燒疏文動作惹來議論，苗栗縣長鍾東錦今天幫張麗善說話，認為並沒有特別失禮，媽祖是慈悲的，歡迎明年還來，而且很早就來。

鍾東錦昨晚在臉書發文，今天上午受訪時表示，張麗善參與白沙屯媽祖進香徒步已經很多年了，他一共去了3年，每次都碰到張麗善，張縣長非常虔誠，尤其像今年很早就到香客大樓，媽祖鑾轎起駕，張縣長不知道爐主是誰，請爐主稍微移動一下。並沒有怎麼樣，沒有特別失禮的地方，還好啦。

此外，雲林縣北港朝天宮燒疏文，他當縣長以後，拱天宮主委洪文華有叫大家幫忙，張麗善現場也有幫忙，這一次本來朝天宮董事長也會幫忙，4個人輪流。董事長因為親屬好像有事，不是那麼方便，3個人輪流，其實燒疏文很辛苦，而且是很虔誠的文稿燒給媽祖稟告。

他認為張麗善是一縣之長，白沙屯媽祖進香在雲林，他非常感謝張縣長及北港鎮長蕭美文善待跟好意，媽祖是慈悲的，大家應該再更寬容，放下堅持跟己見，學學媽祖的包容跟愛心，明年更歡迎張縣長，很早就來到拱天宮。

拱天宮文化組執行長洪建華說，朝天宮進火儀式燒疏文，早期都是由法師燒，近年來法師年紀漸長，加上疏文多，燒疏文的溫度又高，因此輪流燒，沒有特別規定，張縣長是地主也在場參加儀式，協助燒疏文很正常。

白沙屯媽祖

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