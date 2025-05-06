首進南投落空？白沙屯媽祖走彰化 南投人這樣想

白沙屯媽祖北返回鑾一路往東，若入境南投縣將是200年來第一次，各界關注；但「粉紅超跑」今未從雲林林內走「南雲大橋」進入南投竹山，而是走「彰雲大橋」到彰化二水，南投縣民仍期待從二水到南投名間，再寫白沙屯媽的山線驚奇。

白沙屯媽祖過去進香回鑾集中在苗栗、台中、彰化、雲林4縣市，且以海線鄉鎮為主，但近兩年路線跳脫僅有海線，更越來越往東，罕見入境雲林林內、斗六、彰化二水、田中等地，不斷寫下山線驚奇，也讓更多山線的鄉鎮市充滿期待。

南投縣過去從未在「粉紅超跑」的路線上，但南投市長張嘉哲日前表示，他與妻子積極到拱天宮上香，虔心祈求詢問是否聖駕南投竟獲3個聖筊，為了事先準備因應，公告相關訊息要市民喜迎媽祖與香燈腳，這也讓南投縣民十分期待。

由於，白沙屯媽祖進香從未入境過南投縣，若聖駕南投將是200多年來的第一次，引發各界關注；沒想到，今年「粉紅超跑」回鑾又往東行，一路往山線走，前兩晚駐駕斗南、斗六，今又持續往林內方向前進，似乎真的有機會入境南投。

而入境南投縣，以從雲林林內沿台3線進入南投竹山，最快實現；不過，「粉紅超跑」今未從林內走「南雲大橋」進入南投竹山，而是走「彰雲大橋」到彰化二水，南投縣民、尤其竹山鎮民感到有些失望，但仍認為還有機會聖駕南投。

不少縣民期待「粉紅超跑」可以從二水到南投名間，到四面不靠海的南投走走看看，再寫白沙屯媽祖進香的山線驚奇；但也有不少民眾認為，各地居民及政治人物不要再給媽祖壓力，別讓祂們為難，沿途走得隨心順利，香燈腳也一路平安。

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