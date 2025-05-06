白沙屯媽祖停駕路口左右為難 200年首次入境南投只剩一線希望

白沙屯媽祖徒步北港進香進入回程，過去媽祖進香從未到過南投縣，今年南投市長張嘉哲與妻子到拱天宮祈求媽祖聖駕進入南投，竟獲3聖筊，信徒都很關注媽祖鑾轎動線，今天上午媽祖沿著台3線進入林內市區後，一路前進，一度在台3線往彰化、南投的交叉路口停駕，有網友說「媽祖好像很兩難」、「天人交戰」，猶豫10幾分鐘後，最終媽祖鑾轎選擇往彰雲大橋彰化二水方向前進。

過去白沙屯媽祖進香，以途經苗栗、台中、彰化、雲林為主，不曾進入南投境內，今年南投市長張嘉哲與妻子到拱天宮祈求媽祖聖駕進入南投，竟獲3聖筊，民眾都很期待與關注媽祖鑾轎接下來的行經路線。

白沙屯媽祖、山邊媽祖徒步進香回程，鑾駕昨晚駐駕位於台3線上的斗六福懋興業公司，因緊鄰林內鄉，民眾熱烈討論往林內方向前進南投的機率大增，今天媽祖起駕後，果然很快進入林內鄉。

媽祖鑾轎一路在沿著台3線在林內市區賜福，有香燈腳先到南雲大橋等待，也有人到彰雲大橋等待媽祖，頭旗也先到彰雲大橋等待近五千名網友在拱天宮臉書直播持續在線上關注媽祖鑾轎動線，上午約莫9時在台3線往彰化、南投的交叉路口，媽祖鑾轎等待幾分鐘後，竟在交叉路口決定停駕，有網友說「媽祖好像很兩難」、「天人交戰」。

約莫10來分後，上午九時多，媽祖鑾轎確定往彰雲大橋彰化二水方向前進，但網友分析媽祖進入二水鄉仍有機會沿著152縣道進入南投名間鄉，入境南投仍有機會。 白沙屯媽祖鑾轎上午約莫9時在台3線往彰化、南投的交叉路口，等待幾分鐘後，竟在交叉路口決定停駕，有網友說「媽祖好像很兩難」、「天人交戰」，最後媽祖鑾轎選擇往彰化二水方向前進。圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台

商品推薦