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白沙屯媽祖到南投？南投縣警局提前公告交管因應

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
白沙屯媽祖北返回鑾一路往東，若入境南投縣將是200年來第一次，各界關注。圖／取自白沙屯媽祖網路電視台
白沙屯媽祖北返回鑾一路往東，若入境南投縣將是200年來第一次，各界關注。圖／取自白沙屯媽祖網路電視台

白沙屯媽祖北返回鑾一路往東，若入境南投縣將是200年來第一次，各界關注，警方更是嚴陣以待。南投縣警察局南投、草屯等分局提前公告相關交通管制措施，若媽祖鑾轎入境，將視遶境路線及交通狀況實施彈性人車管制事宜。

白沙屯媽祖進香回鑾從沒來過南投縣，但今年期程長達10天9夜，且去急回緩，加上近年曾到雲林林內、斗六、彰化二水、田中等地，且南投市長張嘉哲稱先前曾偕妻赴拱天宮請示是否聖駕南投市，獲3聖筊聖駕，令南投人相當期待，。

由於，白沙屯媽祖若入境南投縣將是200年來第一次，各界關注，也因跟隨白沙屯「粉紅超跑」的香燈腳人數達33萬人，人數眾多，警方也嚴陣以待，南投縣警察局南投、草屯等分局提前公告相關交通管制措施，以因應媽祖鑾轎入境。

其中，南投警分局公告管制範圍：員集路、台3線、嘉和一路、中興路、復興路、玉井街、南陽、民族路、華陽、祖祠路、彰南路、中華路、南崗大橋、南崗一、南崗三路、貓羅溪橋。

草屯警分局管制範圍：太平路、中正路、草溪路、省府路、成功路、富林路、中興路、碧山南路、碧山路、仁愛街、碧山路、博愛路、稻香、大覺路、碧興路、墩煌路、芬草路。

但警方公告也註明，相關交管措施將視遶境時間、路線及交通狀況實施彈性人車管制事宜，若鑾轎未到其分局轄區就不予管制。

白沙屯媽祖北返回鑾一路往東，若入境南投縣將是200年來第一次，各界關注，警方也嚴陣以待，公告相關交管措施。圖／南投警分局提供
白沙屯媽祖北返回鑾一路往東，若入境南投縣將是200年來第一次，各界關注，警方也嚴陣以待，公告相關交管措施。圖／南投警分局提供
白沙屯媽祖北返回鑾一路往東，若入境南投縣將是200年來第一次，各界關注。圖／取自白沙屯媽祖網路電視台
白沙屯媽祖北返回鑾一路往東，若入境南投縣將是200年來第一次，各界關注。圖／取自白沙屯媽祖網路電視台
白沙屯媽祖北返回鑾一路往東，若入境南投縣將是200年來第一次，各界關注，警方也嚴陣以待，公告相關交管措施。圖／草屯警分局提供
白沙屯媽祖北返回鑾一路往東，若入境南投縣將是200年來第一次，各界關注，警方也嚴陣以待，公告相關交管措施。圖／草屯警分局提供

白沙屯媽祖

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