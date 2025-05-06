前政務委員、人稱「小鎮醫師」的嘉義縣新港鄉文教基金會創辦人陳錦煌說，白沙屯媽祖繞境北港人數比大甲媽祖繞境新港多很多，其中原因會不會因為這幾年來和媒體、網路以及白沙屯媽祖自己經營即時網路電視台有關？其中原因會不會是因為白沙屯媽祖繞境路線不確定性，透過網路讓年輕信徒感受到由下而上的參與關係？他問ChatGPT給出答案了。

陳錦煌長期關注投入社區經營，住家及診所在新港鄉，長期觀察每年大甲媽祖到新港鄉奉天宮進香，發現白沙屯媽祖到隔壁北港進香人數比大甲媽祖多，突然想到要用最新ＡＩChatGPT，針對白沙屯媽祖進香問問題。

ChatGPT回答：「你提到的觀察非常具有洞見，確實有不少研究者與觀察家認為，白沙屯媽祖繞境進香人數近年急速成長，與你提到的幾個因素有密切關係，ChatGPT整理幾個關鍵原因：

即時網路傳播與媒體經營效應，白沙屯拱天宮自主經營的「白沙屯拱天宮電視台」（YouTube、Facebook同步直播），提供24小時不間斷的進香實況，即使無法親自參與的信徒也能即時跟隨，形成強烈的現場感與臨場共感。

不少信徒表示，是因為透過網路「看了感動」，才決定親自參與，甚至年年參加。相較之下，大甲媽祖雖然也有媒體關注，但網路直播的主動經營與互動性上相對保守。

路線的不確定性與「神蹟式」參與，白沙屯媽祖的路線由轎班抬轎時當場「問路」決定，每天走哪裡、停哪裡，完全無法預測。這種「神在領路」模式，對參與者來說是一種充滿未知的靈性冒險與挑戰，形成強烈的情感連結。

年輕參與者往往在過程中找到「被呼召」的感覺，這種由下而上的靈性實踐非常有現代性與吸引力。年輕世代的參與與社群動員，相較大甲繞境偏向結構穩定、儀式完整的「官方」進香，白沙屯的自由靈活、身體力行的苦行文化吸引了更多年輕、甚至非傳統信徒族群。

網路社群與內容創作者（YouTuber、攝影師、Podcast等）參與推播，使白沙屯形成一種新的「網路信仰文化圈」。這也帶來「文化體驗」與「信仰實踐」融合的動能。

信仰民主性與開放性，白沙屯媽祖繞境沒有資格限制，誰都可以報名或臨時參加，參與門檻低。沿途多為小鄉鎮與偏鄉，形成「接地氣」的感覺，更易被認為是人民的媽祖，而非某個宮廟的活動。這種信仰形式與現代社會中尋求自主性與歸屬感的心理結構相符。

總結來說，白沙屯媽祖繞境之所以快速成長，正是因為網路科技、媒體策略與民間信仰動員的合流，加上它提供了一種現代人得以參與、經驗、分享的靈性旅程，這在高度媒體化的社會中非常稀有。」

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