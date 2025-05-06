白沙屯媽祖連兩年駐蹕林內車站 今晨網友預測祂前進方向一如去年
2025白沙屯媽祖進香回鑾今持續北返，目前在雲林縣林內鄉，網友猜測祂的走向，彰化縣網友歡迎來二水鄉走山線，南投縣網友歡迎進入竹山鎮，討論熱烈氣氛和諧。
白沙屯媽祖昨駐駕林內鄉一家企業，公司老闆和員工感到非常榮幸，附近信眾爭相參拜。今上午一早起駕繼續北返行程，沿途有信眾跪拜和大喊「媽祖、媽祖，我愛妳。」鑾轎轉向路過林內國小，數以百名學童早站在校門口迎接揮手，鑾轎再往林內車站前進，接連第二年停在車站前休息，預計休息20分鐘，轎班換手。
網友稱，林內國小今天第一堂課不如改為「校外教學」，小朋友在校門前上媽祖文化課程。至於路線，網友討論，白沙屯媽祖可能走去年路線，從林內鄉到彰化縣二水鄉，走山腳路沿田中鎮北上，彰化縣網友都期待白沙屯媽祖再來彰化走走，賜福地方。
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