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影／白沙屯媽祖停駐砲測中心 官兵高喊美麗家園由我守護
白沙屯媽祖進香之旅今天持續在雲林推進，有「粉紅超跑」之稱的媽祖神轎。清晨6時起駕後，首站來到陸軍砲測中心斗六大埔營區，由指揮官姚盛龍率官兵接駕祈福。
媽祖神轎昨駐駕雲林縣斗六市的福懋興業，對面就是砲測中心，今天起駕後神駕便停駐營門口為官兵祝福，官兵高喊「國軍喊美麗家園，由我守護，媽祖讚！」等語，現場氣氛熱烈。
神轎去年就曾停駐砲測中心，當時是第一次停駐營區。
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