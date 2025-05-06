快訊

郭智輝花22萬密宴AIT、圖利崇越旗下餐廳？經濟部：經長個人負擔

台股開盤下跌179點 台積電開低22元

法務出動！配件商Genki提早秀Switch 2配件 任天堂真的要告了

聽新聞
0:00 / 0:00

影／白沙屯媽祖停駐砲測中心 官兵高喊美麗家園由我守護

聯合報／ 記者洪哲政/台北-雲林即時報導
媽祖神轎昨駐駕雲林縣斗六市，今天起駕後神駕便停駐砲測中心營門口為官兵祝福，官兵高喊「國軍喊美麗家園，由我守護，媽祖讚！」等語，現場氣氛熱烈。圖/讀者提供
媽祖神轎昨駐駕雲林縣斗六市，今天起駕後神駕便停駐砲測中心營門口為官兵祝福，官兵高喊「國軍喊美麗家園，由我守護，媽祖讚！」等語，現場氣氛熱烈。圖/讀者提供

白沙屯媽祖進香之旅今天持續在雲林推進，有「粉紅超跑」之稱的媽祖神轎。清晨6時起駕後，首站來到陸軍砲測中心斗六大埔營區，由指揮官姚盛龍率官兵接駕祈福。

媽祖神轎昨駐駕雲林縣斗六市的福懋興業，對面就是砲測中心，今天起駕後神駕便停駐營門口為官兵祝福，官兵高喊「國軍喊美麗家園，由我守護，媽祖讚！」等語，現場氣氛熱烈。

神轎去年就曾停駐砲測中心，當時是第一次停駐營區。

白沙屯媽祖

延伸閱讀

去不去南投再等一晚…今駐駕雲林斗六 白沙屯媽祖路線明分曉

白沙屯媽祖駐駕雲林斗六 網喊「這樣走」有機會進入南投

影／白沙屯媽200年來首進南投？最可能3路線曝光

無法現場參與媽祖進香？女想1方法樂喊：沉浸式體驗

相關新聞

白沙屯媽祖進香人數比大甲媽祖多 小鎮醫師問ChatGPT給了答案

前政務委員、人稱「小鎮醫師」的嘉義縣新港鄉文教基金會創辦人陳錦煌說，白沙屯媽祖繞境北港人數比大甲媽祖繞境新港多很多，其中...

白沙屯媽祖到南投？南投縣警局提前公告交管因應

白沙屯媽祖北返回鑾一路往東，若入境南投縣將是200年來第一次，各界關注，警方更是嚴陣以待。南投縣警察局南投、草屯等分局提...

白沙屯媽祖連兩年駐蹕林內車站 今晨網友預測祂前進方向一如去年

2025白沙屯媽祖進香回鑾今持續北返，目前在雲林縣林內鄉，網友猜測祂的走向，彰化縣網友歡迎來二水鄉走山線，南投縣網友歡迎...

影／白沙屯媽祖停駐砲測中心 官兵高喊美麗家園由我守護

白沙屯媽祖進香之旅今天持續在雲林推進，有「粉紅超跑」之稱的媽祖神轎。清晨6時起駕後，首站來到陸軍砲測中心斗六大埔營區，由...

去不去南投再等一晚…今駐駕雲林斗六 白沙屯媽祖路線明分曉

白沙屯媽祖回鑾，今晚駐駕雲林斗六福懋興業，明天清晨6時起駕，到底會沿台3線首度進入南投竹山、名間？還是會轉向員集路穿過彰...

白沙屯媽祖駐駕雲林斗六 網喊「這樣走」有機會進入南投

白沙屯媽祖徒步北港進香進入回程，過去媽祖進香從未到過南投縣，南媽祖鑾駕今晚6時駐駕位於台3線上的斗六福懋興業公司，預計明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。