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去不去南投再等一晚…今駐駕雲林斗六 白沙屯媽祖路線明分曉

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
白沙屯媽祖今天回鑾經過雲林斗六市場面盛大，晚間駐駕雲林斗六福懋興業，明天清晨6時起駕。圖／翻攝自白沙屯網路電視台
白沙屯媽祖今天回鑾經過雲林斗六市場面盛大，晚間駐駕雲林斗六福懋興業，明天清晨6時起駕。圖／翻攝自白沙屯網路電視台

白沙屯媽祖回鑾，今晚駐駕雲林斗六福懋興業，明天清晨6時起駕，到底會沿台3線首度進入南投竹山、名間？還是會轉向員集路穿過彰雲大橋進入彰化二水？對於行動飄忽的白沙屯媽祖風格，彰化及南投民眾都得再心懸一個晚上，要等媽祖婆明天起駕後，才會見分曉。

彰化警方指出，依往例，白沙屯媽祖從北港朝天宮回鑾，會在雲林縣轄內停駕兩晚，再到彰化縣停駐兩晚，再進入台中市。如果史上首次進入南投縣境，在彰化縣的回鑾路線可能即會產生變數，儘管如此，回鑾跳過彰化縣的機會並不高。

警方表示，白沙屯媽祖今天下午沿著台3線北返，晚間駐駕台3線旁的雲林福懋興業斗六廠，明天起駕，如果再沿台3線進入雲林林內鄉後，在抵達縣道141線員集路交叉口時，如果轉向員集路，就會過濁水溪彰雲大橋進入彰化二水，這是過去比較常走的路線。

如果，鑾駕沿著台3線直行，就是史上首度進入南投縣境，沿著竹山及名間前進，但也有機會再沿152線接141線員集路，轉回彰化縣境，對南投縣信眾來說，也是值得大書特書。

但若是要再從名間再到南投市、草屯鎮，幾乎就是跳過彰化縣，可能性很小，加上路途遙遠，且坡度甚大，對香燈腳及轎班人員是一大負荷。

山線向來廟宇及信眾較多，像大甲媽祖進香主要是走山線，白沙屯媽祖不管來回程，花在山線的時間也比較長，去年去程沿山線南下，沿途大放送，行經南彰化多數鄉鎮，最後才去北港朝天宮。

白沙屯媽祖今天回鑾經過雲林斗六市場面盛大，晚間駐駕雲林斗六福懋興業，明天清晨6時起駕。圖／翻攝自白沙屯網路電視台
白沙屯媽祖今天回鑾經過雲林斗六市場面盛大，晚間駐駕雲林斗六福懋興業，明天清晨6時起駕。圖／翻攝自白沙屯網路電視台
白沙屯媽祖今天回鑾經過雲林斗六市場面盛大，信眾爭相躦轎腳，晚間駐駕雲林斗六福懋興業，明天清晨6時起駕。圖／翻攝自白沙屯網路電視台
白沙屯媽祖今天回鑾經過雲林斗六市場面盛大，信眾爭相躦轎腳，晚間駐駕雲林斗六福懋興業，明天清晨6時起駕。圖／翻攝自白沙屯網路電視台
白沙屯媽祖今天回鑾經過雲林斗六市的場面盛大，信眾爭相躦轎腳，晚間駐駕雲林斗六福懋興業，明天清晨6時起駕。圖／翻攝自白沙屯網路電視台
白沙屯媽祖今天回鑾經過雲林斗六市的場面盛大，信眾爭相躦轎腳，晚間駐駕雲林斗六福懋興業，明天清晨6時起駕。圖／翻攝自白沙屯網路電視台

斗六 白沙屯媽祖 進香 雲林

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