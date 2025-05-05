白沙屯媽祖駐駕雲林斗六 網喊「這樣走」有機會進入南投

白沙屯媽祖徒步北港進香進入回程，過去媽祖進香從未到過南投縣，南媽祖鑾駕今晚6時駐駕位於台3線上的斗六福懋興業公司，預計明早6時起駕，因緊鄰林內鄉，民眾熱烈討論往林內方向前進南投的機率大增。
白沙屯媽祖、山邊媽祖徒步進香回程，今天媽祖鑾轎從雲林斗南鎮轉入斗六市後，下午沿著斗六市郊區轉入台3線朝林內鄉方向前進，一路趕路，晚上6時駐駕位於台3線上的斗六福懋興業公司，預計明早6時起駕。
過去白沙屯媽祖進香，以途經苗栗、台中、彰化、雲林為主，不曾進入南投境內，今年南投市長張嘉哲與妻子到拱天宮祈求媽祖聖駕進入南投，竟獲3聖筊，民眾都很期待與關注媽祖鑾轎接下來的行經路線。
因福懋興業公司位於台3線上，距離林內鄉不遠，民眾在網路上熱烈討論，認為媽祖鑾轎沿著台3線從林內鄉進入南投竹山，或進入林內鄉後轉往彰化二水再到南投名間都有機會。
白沙屯媽祖徒步進香，過去從未到過南投縣，但南投市長張嘉哲與妻子今年赴拱天宮祈求聖駕南投，竟獲3聖筊，地方期待。而因媽祖今...
「粉紅超跑」進香熱潮無法擋，網上熱燒，很多網友才知道原來轎上有兩個媽祖，更有人指出「山邊媽」每年進香的神衣顏色、服飾都不...
大甲媽祖在4月開始遶境，第一天就有60萬信徒熱情參與，白沙屯媽祖今年也有33萬信眾隨行，創下最多參與者的紀錄。日前有位網友表示無法參加「實體遶境」，於是在健身房進行「沉浸式有氧aka白沙屯媽祖進香」，多數人幽默表示，「會不會明年真的有人全程雲端進香？」
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白沙屯媽祖回鑾，今晚駐駕雲林斗六福懋興業，明天清晨6時起駕，到底會沿台3線首度進入南投竹山、名間？還是會轉向員集路穿過彰...
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