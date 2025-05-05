白沙屯媽祖駐駕雲林斗六 網喊「這樣走」有機會進入南投

白沙屯媽祖徒步北港進香進入回程，過去媽祖進香從未到過南投縣，南媽祖鑾駕今晚6時駐駕位於台3線上的斗六福懋興業公司，預計明早6時起駕，因緊鄰林內鄉，民眾熱烈討論往林內方向前進南投的機率大增。

白沙屯媽祖、山邊媽祖徒步進香回程，今天媽祖鑾轎從雲林斗南鎮轉入斗六市後，下午沿著斗六市郊區轉入台3線朝林內鄉方向前進，一路趕路，晚上6時駐駕位於台3線上的斗六福懋興業公司，預計明早6時起駕。

過去白沙屯媽祖進香，以途經苗栗、台中、彰化、雲林為主，不曾進入南投境內，今年南投市長張嘉哲與妻子到拱天宮祈求媽祖聖駕進入南投，竟獲3聖筊，民眾都很期待與關注媽祖鑾轎接下來的行經路線。

因福懋興業公司位於台3線上，距離林內鄉不遠，民眾在網路上熱烈討論，認為媽祖鑾轎沿著台3線從林內鄉進入南投竹山，或進入林內鄉後轉往彰化二水再到南投名間都有機會。 白沙屯媽祖徒步北港進香進入回程，過去媽祖進香從未到過南投縣，南媽祖鑾駕今晚6時駐駕位於台3線上的斗六福懋興業公司，預計明早6時起駕，因緊鄰林內鄉，民眾熱烈討論往林內方向前進南投的機率大增。圖／讀者提供 白沙屯媽祖徒步北港進香進入回程，過去媽祖進香從未到過南投縣，南媽祖鑾駕今晚6時駐駕位於台3線上的斗六福懋興業公司，預計明早6時起駕，因緊鄰林內鄉，民眾熱烈討論往林內方向前進南投的機率大增。圖／讀者提供 白沙屯媽祖徒步北港進香進入回程，過去媽祖進香從未到過南投縣，南媽祖鑾駕今晚6時駐駕位於台3線上的斗六福懋興業公司，預計明早6時起駕，因緊鄰林內鄉，民眾熱烈討論往林內方向前進南投的機率大增。圖／讀者提供

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