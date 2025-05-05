影／白沙屯媽200年來首進南投？最可能3路線曝光

白沙屯媽祖徒步進香，過去從未到過南投縣，但南投市長張嘉哲與妻子今年赴拱天宮祈求聖駕南投，竟獲3聖筊，地方期待。而因媽祖今抵達雲林斗六，並往林內方向前進，有民眾研判可能3路線到南投，目前已有人在路邊設茶水站等候。

由於，白沙屯媽祖過去進香以苗栗、台中、彰化、雲林為主，南投縣從未在「粉紅超跑」從未在路線上，但南投市長張嘉哲日前表示，他與妻子積極到拱天宮上香，虔心祈求詢問是否聖駕南投竟獲3個聖筊，公告市民要喜迎媽祖與香燈腳。

而白沙屯媽祖回程，昨天駐駕斗南新崙派出所，今上午雖然仍在雲林進香，但一路往山線走，抵達斗六後，又持續往林內方向前進，「粉紅超跑」似乎真的有機會入境南投，如果成真將成為白沙屯媽祖進香歷史200多年來的第一次。

白沙屯媽祖進香入境南投縣路線也成縣民熱烈討論的話題，其中以「雲林林內沿台3線進入竹山」、「雲林林內、二水走152縣道到名間」、「雲林林內、二水山腳路路線到田中上八卦山到名間」等3路線都有很大的可能性。

南投縣民為了爭取白沙屯媽祖聖駕南投，有縣民前跑到彰化二水預作準備，除了放置飲料供香燈腳領取，更希望在彰化縣和南投縣的交岔口誠心祈求，讓媽祖可以轉往南投；竹山也有民眾已經在路邊設置茶水站，等待媽祖從林內進入竹山。 白沙屯媽祖近年進香路線一路往東，加上南投市長張嘉哲赴拱天宮祈求聖駕獲3聖筊，有機會入境南投，若入境南投將是200年來第一次。圖／取自白沙屯媽祖網路電視台 白沙屯媽祖進香近年路線一路往東，加上南投市長張嘉哲赴拱天宮祈求聖駕獲3聖筊，有機會入境南投，竹山已有民眾設茶水站等待。圖／民眾提供

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