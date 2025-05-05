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「粉紅超跑」鑾轎上竟有2尊媽祖！白沙屯媽與山邊媽 祂的神衣超神祕

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
山邊媽祖回宮安坐隔天，遊庄後隨即擲筊新爐主，神衣也是一年一換，由新爐主擲筊來確定顏色。圖／本報資料照片
山邊媽祖回宮安坐隔天，遊庄後隨即擲筊新爐主，神衣也是一年一換，由新爐主擲筊來確定顏色。圖／本報資料照片

粉紅超跑」進香熱潮無法擋，網上熱燒，很多網友才知道原來轎上有兩個媽祖，更有人指出「山邊媽」每年進香的神衣顏色、服飾都不同，很多粉絲好奇祂的衣服不曉得是由誰製作，費用大概多少；對此，廟方則低調說「這個保密」。

「粉紅超跑」每年徒步北港進香，鑾轎上坐的有白沙屯媽與山邊媽，兩宮廟相距約2公里，有如姊妹一路相伴，來回近400公里，百多年不輟，傳為佳話，但外傳等山邊媽建廟後，兩尊媽祖將分道揚鑣。

據了解，山邊媽祖宮在白沙屯拱天宮北側不遠的後龍鎮南港里內小村，早期被稱為「山邊」，原無廟宇，村民每年以擲筊選值年爐主方式，由爐主恭請聖駕到家奉祀；前幾年有爐主在自家與國有保安林地交界處搭建臨時廟宇後，去年成立「財團法人苗栗縣山邊媽祖宮」並陸續取得大面積土地，準備今年7月間動土、年底開工蓋大廟。

由於現今對於山邊媽的介紹較少，很多粉絲雖說自己是「山粉圓」，但仍不清楚山邊媽的服飾的由來，今年甚至有來自台中的香燈腳，在媽祖起駕出發前，猜測神衣顏色，自行製作印有媽祖神像的小背包，要與其他粉絲結緣，但最終還是猜錯了。

董事會人員說，山邊媽祖前往北港進香的神衣顏色、服飾都是由爐主擲筊來確定，回宮安坐隔天遊庄後隨即擲筊新爐主，循往例爐主是不可連任的，神衣也是每年換新；至於神衣的製作及費用，則低調說「這個保密，請給媽祖婆一點神祕感」。

外界揣測，「山邊媽祖宮」建廟完成後，是否還會共乘「粉紅超跑」南下進香？董事長陳文明強調，會尊重傳統，這與建廟無關。他並指出，以前每年的新神衣是進香回來開爐後，由新任爐主自行擲筊選用，10餘年前改選用上百種玫瑰花蕊色調，開爐後擲筊三聖杯來確定，並委由大陸專業團隊歷時約8個月製作完成。

拱天宮管委會文化組表示，兩尊媽祖何時起共乘鑾轎進香已不可考，也有人相傳早期還有其他分廟媽祖坐轎同行，但從現今保存的40多年前老照片中，能考證到的只有白沙屯媽與山邊媽祖，並無其他尊媽祖共乘。未來山邊媽祖宮董事會如何決議，將予以尊重，不會強求。

今年山邊媽進香的神衣色調與去年相似，但細看滾邊還是有些微不同。圖／民眾提供
今年山邊媽進香的神衣色調與去年相似，但細看滾邊還是有些微不同。圖／民眾提供
「粉紅超跑」熱潮持續中，很多網友獲悉原來轎上有兩個媽祖，也才知道山邊媽每年進香的神衣顏色、服飾皆不同。圖／民眾提供
「粉紅超跑」熱潮持續中，很多網友獲悉原來轎上有兩個媽祖，也才知道山邊媽每年進香的神衣顏色、服飾皆不同。圖／民眾提供

拱天宮 白沙屯媽祖 粉紅超跑

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