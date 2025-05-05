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初體驗白沙屯媽祖進香！她發結緣品卻遇「劫緣」：直接撈袋子

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女信眾首次參加進香活動，有人卻直接「伸手搶」結緣品。記者陳雅玲／攝影
一名女信眾首次參加進香活動，有人卻直接「伸手搶」結緣品。記者陳雅玲／攝影

宗教盛事白沙屯媽祖進香進入第四天，吸引眾多民眾慕名而來參加。一名女信眾發文，表示自己是首次參加進香活動，本來想將親手準備的結緣品送給香燈腳，未料人潮眾多，有人還直接「伸手搶」，讓她大驚失色，但同時也感受到了人情味。

原PO在臉書社團《白沙屯媽祖全球徒步聯誼會》發文，表示從5月1日到5月4日，是她第一次參與媽祖進香活動，準備了許多結緣品要送給香燈腳，傳遞幸福。未料人潮過於擁擠，在過程中，有人直接伸手搶她準備的結緣品，甚至還從袋子撈，把她嚇得不輕。

原PO表示，自己被嚇得直後退，雖然感到害怕，但這也感受到滿滿的人情味，更體會到了媽祖的神恩，同時也留下了結緣品，打算發送給真正有緣的香燈腳們，希望把祝福送給更多的人。

此文一出，有網友分享低調給結緣品的方式，建議可以先放袋子裡，邊走邊給，不要直接發，「我是放在袋子裡，低調一點，邊走隨機給，比較不會瘋搶，也結緣了其他跟我一樣的人，談天還互相交換呢」、「用發的有些人都會覺得理所當然，人真的百百種，結緣品本就是結善緣，以後可以邊走看到有緣的人，再給予結緣品」、「建議以後邊走邊結緣，隨機結緣更棒」。

也有人分享感動的瞬間，「結緣品我都發給小朋友居多，看到小朋友天真無邪的笑容，心就融化了」、「讓我感動的是沿路自發性發放物資，默默在做事的志工」、「最感動的時刻，當然是想放棄時，突然聽到神轎快速的過來，身體就有一種神力出現，想跟隨媽祖婆前進」、「我覺得最美的風景就是人，跟這些媽祖給大家吃的平安餐與飲料」。

白沙屯媽祖

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