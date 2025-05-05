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白沙屯媽祖進香她飽受批評 媽祖停不停縣府引關注 張麗善今吐心聲

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣長張麗善今年參與白沙屯媽祖36小時急行軍式進香，但從起駕、祈求媽祖停駕、協助焚燒疏文等過程，飽受批評，她受訪吐心聲，認為「這是媽祖的旨意」。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善今年參與白沙屯媽祖36小時急行軍式進香，但從起駕、祈求媽祖停駕、協助焚燒疏文等過程，飽受批評，她受訪吐心聲，認為「這是媽祖的旨意」。記者陳雅玲／攝影

雲林縣長張麗善今年參與白沙屯媽祖36小時急行軍式進香，但從起駕、祈求媽祖停駕、協助焚燒疏文等過程，飽受批評，她受訪吐心聲，認為「這是媽祖的旨意」，要給她更多的考驗，她虛心接受、承擔，去年白沙屯媽祖曾停駕雲林縣府，今是否再到縣府引起關注，張麗善說，她平常心看待，不管媽祖到哪裡，心都與之在一起。

張麗善對於參與白沙屯媽祖進香過程無端引起的風波今表示，她在進香過程中感受到很多鄉親無私奉獻，這是台灣最美的風景，就是人情味，也藉此省思跟檢討自己，未來要怎麼樣傳遞媽祖的理念「慈悲為懷、普渡眾生、聞聲救苦」，這部分她還在學習。

她說，雖然過程面臨到一些風波，但是她覺得，「應該是媽祖想要給我更多的考驗，讓我有所體認。我想，一切都是媽祖的旨意，那我也非常地虛心接受，願意來承擔這一切」。

張麗善說，這二天她開始唸誦法華經，在御書中讀到「惡黨雖多，不能勝一善。」意思是壞人也許聲量很大，但是對一個公正不阿、光明磊落的人，是不會被打倒的。

她認為面對這個時代，心理素質要更強大，要把所有的這個批評，都當作善意之事，才能夠勇敢、堅毅地去面對、挑戰人生中不同的課題。

去年白沙屯媽祖首度停駕雲林縣府，張麗善當場感動流淚，今年媽祖鑾轎是否再度到縣府停駕，也受到關注，張麗善說，「我想這幾天，我已經引起這些風波了，所以我用平常心，沒有過度地去要求」，信仰就是讓每天都充滿希望，只要媽祖走到哪裡，我相信，祂都知道我們隨時心都跟祂在一起。

雲林縣長張麗善今年參與白沙屯媽祖36小時急行軍式進香，走到腳酸，仍貼上藥布繼續走，但從起駕、祈求媽祖停駕、協助焚燒疏文等過程，飽受批評，她受訪吐心聲，認為「這是媽祖的旨意」。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善今年參與白沙屯媽祖36小時急行軍式進香，走到腳酸，仍貼上藥布繼續走，但從起駕、祈求媽祖停駕、協助焚燒疏文等過程，飽受批評，她受訪吐心聲，認為「這是媽祖的旨意」。記者陳雅玲／攝影

張麗善 白沙屯媽祖 進香 雲林

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