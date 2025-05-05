媽祖遶境破萬人…他納悶「大家都不上班？」 過來人見怪不怪

白沙屯媽祖據傳已有200年歷史，每年從苗栗縣前往雲林北港朝天宮進香，今（2025）年同樣聚集大量人潮。一名網友在Dcard發文，好奇明明遶境都會卡到上班日，卻還是可以集合上萬名信眾，提問難道大家都不用上班？

原PO觀察大甲媽祖、白沙屯媽祖進香等遶境活動都是幾十萬人在參加，撇除已經退休沒有工作的銀髮族，隊伍中卻不乏年輕人，讓他好奇「這些人是都不用上班嗎？還是公司的福利這麼好，可以請假請這麼久？」

貼文下方網友見怪不怪，「以前有個同事每次都會去，所以主管都知道她那時會請連假了」 、「有朋友全家會為了白沙屯請假去進香，整年特休只用這時候」、「也有去假日的，走幾天隨心」、「老闆本來就是虔誠的媽祖信徒，他直接帶員工走」、「我是請假去的，其他人我不知道」、「我先生是大甲人！他說他國小的時候只要一繞境，全家都會請假一起去參與」。

也有人舉例就算是商圈，平日也是滿滿人潮，「歡迎平日來台北各大百貨公司跟台北車站，人多到不行」、「平日去百貨公司逛一圈，台灣有錢不用上班的人真的有夠多」、「台北市某幾個地方平日下午咖啡廳人超多…大安、信義、松山都是」、「你要去看平日的百貨公司跟Costco」。

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