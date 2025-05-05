快訊

比不讀書更糟！日本腦科學專家十年研究警示：滑手機恐致發育停滯

2026最爽能連休16天？他預測放假攻略 端午、中秋、國慶皆可拚9天

台中古井棄嬰案…狠心父母大學時3度墮胎 今求法官輕判

聽新聞
0:00 / 0:00

媽祖遶境破萬人…他納悶「大家都不上班？」 過來人見怪不怪

聯合新聞網／ 綜合報導
白沙屯媽祖遶境吸引上萬民眾，網友好奇為何大家都有空。 聯合報系記者蔡維斌／攝影
白沙屯媽祖遶境吸引上萬民眾，網友好奇為何大家都有空。 聯合報系記者蔡維斌／攝影

白沙屯媽祖據傳已有200年歷史，每年從苗栗縣前往雲林北港朝天宮進香，今（2025）年同樣聚集大量人潮。一名網友在Dcard發文，好奇明明遶境都會卡到上班日，卻還是可以集合上萬名信眾，提問難道大家都不用上班？

原PO觀察大甲媽祖、白沙屯媽祖進香等遶境活動都是幾十萬人在參加，撇除已經退休沒有工作的銀髮族，隊伍中卻不乏年輕人，讓他好奇「這些人是都不用上班嗎？還是公司的福利這麼好，可以請假請這麼久？」

貼文下方網友見怪不怪，「以前有個同事每次都會去，所以主管都知道她那時會請連假了」 、「有朋友全家會為了白沙屯請假去進香，整年特休只用這時候」、「也有去假日的，走幾天隨心」、「老闆本來就是虔誠的媽祖信徒，他直接帶員工走」、「我是請假去的，其他人我不知道」、「我先生是大甲人！他說他國小的時候只要一繞境，全家都會請假一起去參與」。

也有人舉例就算是商圈，平日也是滿滿人潮，「歡迎平日來台北各大百貨公司跟台北車站，人多到不行」、「平日去百貨公司逛一圈，台灣有錢不用上班的人真的有夠多」、「台北市某幾個地方平日下午咖啡廳人超多…大安、信義、松山都是」、「你要去看平日的百貨公司跟Costco」。

白沙屯媽祖 遶境

延伸閱讀

漁光島生活節散場擠爆 民眾驚：以為白沙屯媽祖到台南

罷團隨白沙屯媽進香引爭議 苑裡市區有罷團車輛慘被砸

白沙屯媽祖、山邊媽姊妹相隨進香 百年傳佳話

白沙屯媽路線不固定「頭旗車怎知開哪？」 資深信眾笑：常被放生

相關新聞

「粉紅超跑」落隊者！海放香燈腳躺睡馬路 網友驚喊：太危險

「粉紅超跑」今年徒步進香吸引32.9萬多人報名，去程急行軍更是對個人體力與毅力考驗，有網友發現沿途跟不上隊伍行走、落隊的...

媽祖遶境破萬人…他納悶「大家都不上班？」 過來人見怪不怪

白沙屯媽祖據傳已有200年歷史，每年從苗栗縣前往雲林北港朝天宮進香。今年同樣號召聚集大量人潮，一名網友在Dcard發文好奇，明明遶境都會卡到上班日，卻還是可以集合上萬名信眾，提問難道大家都不用上班？

罷團隨白沙屯媽進香引爭議 苑裡市區有罷團車輛慘被砸

今年苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖徒步進香之旅有高達32.9萬多人報名，創歷史新高，因適值大罷免最後衝刺，罷團也隨進香團一路...

白沙屯媽祖進香她飽受批評 媽祖停不停縣府引關注 張麗善今吐心聲

雲林縣長張麗善今年參與白沙屯媽祖36小時急行軍式進香，但從起駕、祈求媽祖停駕、協助焚燒疏文等過程，飽受批評，她受訪吐心聲...

白沙屯媽祖、山邊媽姊妹相隨進香 百年傳佳話

白沙屯媽祖進香宗教盛事，也備受注目，其實進香途中，「粉紅超跑」鑾轎還有山邊媽，兩宮廟相距約2公里，有如姊妹一路相伴，來回...

「粉紅超跑」周末回鑾苗栗縣 苑裡、通霄交管措施出爐

白沙屯媽祖及山邊媽祖在回鑾的路上啦！苗栗縣警察局公告5月10日零時起至11日晚間8點，苑裡及通霄鎮交通管制措施，請大家外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。