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無法現場參與媽祖進香？女想1方法樂喊：沉浸式體驗

聯合新聞網／ 綜合報導
白沙屯媽祖遶境吸引大批信眾參與，也有人無法參與進香團隊。一名女網友出奇招，在健身房「雲端進香」。記者陳雅玲／攝影
白沙屯媽祖遶境吸引大批信眾參與，也有人無法參與進香團隊。一名女網友出奇招，在健身房「雲端進香」。記者陳雅玲／攝影

大甲媽祖在4月開始遶境，第一天就有60萬信徒熱情參與，白沙屯媽祖今年也有33萬信眾隨行，創下最多參與者的紀錄。日前有位網友表示無法參加「實體遶境」，於是在健身房進行「沉浸式有氧aka白沙屯媽祖進香」，多數人幽默表示，「會不會明年真的有人全程雲端進香？」

一名女網友annann_0319在Threads發一段影片，只見她在跑步機上，戴著耳機，仰頭看著媽祖遶境的實況轉播，走路速度跟隨著大眾，完全是遶境架勢。原PO表示，「前幾天發了一個沉浸式有氧aka白沙屯媽祖進香，發現原來速率5剛好是他們的行軍速度，我就這樣一邊看直播一邊走，不知不覺就把最討厭的有氧時間走足了」，文末她更是告白，「媽祖媽祖我愛祢」。

文章曝光後，許多網友大讚，「好帥！這樣全世界都可以遠端連線，雲端白沙屯媽祖進香」、「竟然還有這種方法」、「沉浸式媽祖有氧，媽祖一定會保佑妳的，版主一生平安」、「媽祖真的是馬拉松教練」、「妳怎麼這麼聰明！我終於知道要怎麼克服無聊障礙，去走跑步機了」。

白沙屯媽祖以「行蹤不定」、「聞聲救苦」聞名，許多人競相「請轎」，昨（4）日下午神轎回鑾時，抵達雲林縣虎尾鎮與斗南鎮的交界處，虎尾鎮長林嘉弘、斗南鎮長沈暉勛皆率領眾人跪地請求媽祖前往，而當時跪在後側的「斗南隊」一名女子突然喊著「請媽祖到斗南賜福！」最後媽祖往斗南前進，讓斗南信徒爭相膜拜。

白沙屯媽祖

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