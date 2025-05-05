「粉紅超跑」落隊者！海放香燈腳躺睡馬路 網友驚喊：太危險
「粉紅超跑」今年徒步進香吸引32.9萬多人報名，去程急行軍更是對個人體力與毅力考驗，有網友發現沿途跟不上隊伍行走、落隊的香燈腳，竟在半夜時直接躺平睡在馬路邊，或倚靠在路旁的護欄上閉目休息，簡直將馬路都當自己家，網友驚喊「太危險了！」
昨有信眾分享臉書「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」一張香燈腳深夜直躺路邊照片，原PO認為是「落隊海放組福利」，整條馬路都是自己家，希望急行軍能成功。
網友紛紛留言「這樣做太危險！」；拱天宮管委會也呼籲信眾若走累了，應選擇安全、寬敞、遠離車道的地點，作為短暫休息處，別讓自己曝露在危險中，以免發生憾事。
照片中有多位疑似跟不上隊伍行走的香燈腳，在半夜時分竟整個人躺平在大馬路的白實線旁，一名女性則直接倚靠在路旁的護欄上閉目休息。
網友一面倒留言「香燈腳即便再累，也不能在路旁倒頭就睡」、「這很危險，遇到酒駕的一次三個！」、「為何不找安全的地方？」、「出來走白沙屯，首先要學會照顧自已，不要讓媽祖擔心」。
一名林姓網友提醒，在團體行進時，請彼此關照與提醒，若發現有同伴在不當地點休息，應立刻勸導、協助移動至安全區域；他認為，信仰的路是長遠的，唯有平安走完全程，才是對媽祖最虔誠的回應。
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