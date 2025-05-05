罷團隨白沙屯媽進香引爭議 苑裡市區有罷團車輛慘被砸

今年苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖徒步進香之旅有高達32.9萬多人報名，創歷史新高，因適值大罷免最後衝刺，罷團也隨進香團一路南下「快閃」宣傳收件，引發消費宗教信仰爭議，今天上午苑裡市區1輛罷團車輛更慘遭砸破車窗，目前警方正追緝嫌疑人到案說明中。

今年有重孝在身、不克參與白沙屯媽進香活動的立委陳超明，本身也是被罷免的苗栗立委之一。他在臉書發文，『白沙屯媽祖進香，是一條從心出發、為善前行的路；祂不問你我背景，不分藍綠黨派，只以慈悲安撫人心。但如今有人打著媽祖慈悲的旗號，在繞境人潮中插旗收連署，把「罷免」改口號，把「快閃」當祈禱，這已非虔誠，是操作；非敬拜，是消費。』

他更批，罷團強行插入進香路線，無視信眾感受，甚至改編「進喔進喔」迎駕詞為「罷免進喔」，根本不是創意，而是褻瀆，並PO出一張「罷團隊媽祖不敬被信眾喝斥了」照片。

今天上午10點左右，苗栗國罷免立委連線1輛懸掛「罷」字與旗幟的吉普車，在苑裡市區收件處門口遭到一名男子持棍棒砸破車窗，隨即騎機車離去；警方獲報到場處理時也引發關注。

苗栗國罷免立委連線在臉書發文指出，嚴厲譴責暴力！罷團志工宣傳車在進行合法罷免宣傳，遭惡意人士砸車，已報警。

轄區警方表示，事發後以車追人，初步已掌握車主身分是一名家住通霄的75歲男子，但是否為車主所為、犯案動機都還在調查中。 立委陳超明在臉書發文批判罷團蹭白沙屯媽祖進香熱潮是「消費」更是「褻瀆」行為。圖／翻攝陳超明臉書 1輛懸掛「罷」字與旗幟的吉普車，今天上午在苑裡市區收件處門口遭到一名男子持棍棒砸破車窗，隨即騎機車離去；警方獲報到場處理時也引發關注。圖／苗栗國罷免立委連線提供

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