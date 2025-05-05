白沙屯媽祖、山邊媽姊妹相隨進香 百年傳佳話

白沙屯媽祖進香宗教盛事，也備受注目，其實進香途中，「粉紅超跑」鑾轎還有山邊媽，兩宮廟相距約2公里，有如姊妹一路相伴，來回近400公里，百多年不輟，也傳為佳話。

山邊媽祖宮在白沙屯拱天宮北側不遠的後龍鎮南港里內小村，早期被稱為「山邊」，原無廟宇，村民每年以擲筊選值年爐主方式，由爐主恭請聖駕到家奉祀。相傳百年前因人力、物力不足，白沙屯媽祖與山邊媽祖所在的兩村庄，遂合力一起南下進香，讓白沙屯媽、山邊媽合轎粉紅超跑。

白沙屯媽祖進香回鑾在台1線秋茂園前方空地換轎，山邊媽聖駕回到自己鑾轎遊庄回宮安座，白沙屯媽則從4人抬粉紅超跑，換乘8人抬大轎，原本不固定的路線，也為固固定路線遊庄，報馬仔通報村民設香案參拜。

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