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「粉紅超跑」周末回鑾苗栗縣 苑裡、通霄交管措施出爐

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
粉紅超跑11日回鑾最後一哩路，預定一早從通霄鎮通灣里的慈后宮起駕，屆時台1線通灣至白沙屯將全線封閉。圖／警方提供
粉紅超跑11日回鑾最後一哩路，預定一早從通霄鎮通灣里的慈后宮起駕，屆時台1線通灣至白沙屯將全線封閉。圖／警方提供

白沙屯媽祖及山邊媽祖在回鑾的路上啦！苗栗縣警察局公告5月10日零時起至11日晚間8點，苑裡及通霄鎮交通管制措施，請大家外出前要特別留意，並配合交通指揮，提前規畫交通路線。

粉紅超跑」預計周末（10日）即將從回到苗栗縣境，10日零時起，交通管制範圍以苑裡市區、通霄市區道路以及沿線台1線為主，屆時將分段、分時管制；屆時台1線苑裡至通霄路段將封閉北上車道，調撥南下車道為單線雙向通行。

依往例，鑾轎10日將駐駕通霄慈后宮，隔天一早起駕至新埔秋茂園對面空地進行換轎儀式；下午3點45分入宮安座，當天將再掀起一波高潮。

警方表示，11日媽祖回鑾最後一哩路，交管以拱天宮、慈后宮（駐駕處）、通霄火車站周邊道路，以及沿線台1線、海堤路等，分段、分時管制。其中，台1線於11日零時起，從123.5公里至131.5公里將全線封閉，請車輛改走西濱公路；白沙屯地區周邊道路的管制時間將視人潮疏散狀況，預估至晚間8點為止。

請民眾配合交通指揮，提前規畫交通路線，尤其不要違規停車；提醒大家，最新路況可收聽警廣台中分台FM94.5。

交通管制 白沙屯媽祖 粉紅超跑 苗栗縣

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