虎尾斗南交界2鎮長帶隊跪地「請轎」 白沙屯媽祖為難最後作出這決定
白沙屯媽祖一向以「行蹤不定」、「聞聲救苦」聞名，所到之處皆有許多人爭相跪地「請轎」，但是否接受則由媽祖決定，昨天下午神轎回鑾一路來到雲林縣虎尾鎮和斗南鎮的交界處，虎尾鎮長林嘉弘、斗南鎮長沈暉勛均率眾在路口跪地請求媽祖前往，引發一場兩鎮界地「爭請」的感人場面。
昨天下午白沙屯媽祖回鑾路程行程緩慢，走過土庫鎮的城隍廟一停駕就約兩小時，隨後起駕往虎尾方向前進，當時虎尾沿途包括虎尾二媽廟天后宮的許多廟也都聚集不少徒恭候聖駕，這也是往年白沙屯媽祖行經之路。
下午，白沙屯媽祖鑾轎一路來到虎尾和斗南的交界處的林森路和建國路大路口，直走為斗南鎮，左轉則去虎尾，此時，神轎被人群擋住停在路口，因有兩地的首長均前來跪地迎駕，虎尾鎮長林嘉弘率代表會主席陳明聖、副主席陳樹泉、代表丁鈺君、黃貴香、王淑卿及多位秘書跪在路口相迎。
斗南鎮長沈暉勛也率領多人跪在虎尾團隊的後側相迎，兩鎮之人均誠心相迎，請求前往賜福，當時媽祖鑾轎不斷搖晃，鑼聲響了許久，媽祖似乎見兩地之誠，一時之間也著實為難。
沒想到此時，跪在後側的「斗南隊」突然有一婦女高喊「請媽祖到斗南賜福！」，隨後一群人跟著不斷喊「斗南、斗南、斗南」，此時媽祖轎身晃得更大，結果媽祖選擇「聞聲救苦」，直走往斗南前進，且還選擇在一座偏僻的新崙派出所駐駕過夜，斗南信徒欣喜媽祖到來，爭相膜拜，他們說，白沙屯媽祖到北港多年來都從虎尾往返，難得能來斗南，實在真好。
虎尾鎮迎駕未果，不少信徒落空。虎尾鎮長林嘉弘今天接受本報訪問，林嘉弘指出，媽祖仁慈，他雖跪地不出聲，但以最大敬誠之意恭迎聖母前往虎尾，後來媽祖選擇前往斗南，他並不灰心，「媽祖是大家的，誰更需要媽祖，媽祖聞聲相助，也是理所當然」。
記者聽完林鎮長的答覆也回稱「這也是媽祖救苦濟世精神所在！」，這起「兩地請神」的小故事也為經常發生的「搶轎」事件，有另番注解。
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