快訊

新台幣狂升！散戶進場搶便宜美元、日圓 多家銀行網銀和App傳塞車災情

NBA／希爾德半場轟6顆三分球平歷史紀錄！勇士G7暫領先火箭

白沙屯媽祖回鑾突轉彎進斗六找六房媽 是否再到雲林縣府引關注

白沙屯媽祖突轉彎進斗六找六房媽 是否再到縣府引關注

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
苗栗白沙屯媽祖、山邊媽祖徒步北港進香，昨凌晨踏上回鑾路程，今晨5時起駕出發，不僅到東明國中賜福、斗南順安宮停駕，上午7時多轉進雲林六房媽祖位於斗南烏瓦磘紅壇，三媽相會讓信徒又驚又喜。圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台
苗栗白沙屯媽祖、山邊媽祖徒步北港進香，昨凌晨踏上回鑾路程，今晨5時起駕出發，不僅到東明國中賜福、斗南順安宮停駕，上午7時多轉進雲林六房媽祖位於斗南烏瓦磘紅壇，三媽相會讓信徒又驚又喜。圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台

苗栗白沙屯媽祖、山邊媽祖徒步北港進香，昨凌晨踏上回鑾路程，今晨5時起駕出發，不僅到東明國中賜福、斗南順安宮停駕，上午7時多轉進雲林六房媽祖位於斗南烏瓦磘紅壇，三媽相會讓信徒又驚又喜。

白沙屯媽祖今天清晨起駕，上午7起時多從斗南進入往斗六方向，突轉彎往六房媽紅壇方向，網友觀看直播，紛紛留言「真的欸找六房媽了」「媽祖要去找六房媽聊天了」，媽祖鑾轎果真果真在六房媽紅壇停駕，休息到九時才出發，信徒開心喊「三媽相會了」。

目前媽祖鑾駕正在斗六郊區，因去年媽祖首度到雲林縣府賜福，今年是否會再度到雲林縣政府賜福，很多信徒都很關注，但縣府前已擺好香案迎接，府前廣場也有很多香燈腳正在休息。

白沙屯媽祖鑾轎行經在江厝里時，包括斗六分局長張澤銘及2位副分局長林清豐、馬秋景都上前扛轎。

苗栗白沙屯媽祖、山邊媽祖徒步北港進香，昨凌晨踏上回鑾路程，今晨5時起駕出發，不僅到東明國中賜福、斗南順安宮停駕，上午7時多轉進雲林六房媽祖位於斗南烏瓦磘紅壇，三媽相會讓信徒又驚又喜。圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台
苗栗白沙屯媽祖、山邊媽祖徒步北港進香，昨凌晨踏上回鑾路程，今晨5時起駕出發，不僅到東明國中賜福、斗南順安宮停駕，上午7時多轉進雲林六房媽祖位於斗南烏瓦磘紅壇，三媽相會讓信徒又驚又喜。圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台
去年白沙屯媽祖首度到雲林縣府賜福，今年是否會再度到雲林縣政府賜福，很多信徒都很關注，但縣府前已擺好香案迎接，府前廣場也有很多香燈腳正在休息。記者陳雅玲／攝影
去年白沙屯媽祖首度到雲林縣府賜福，今年是否會再度到雲林縣政府賜福，很多信徒都很關注，但縣府前已擺好香案迎接，府前廣場也有很多香燈腳正在休息。記者陳雅玲／攝影

斗六 白沙屯媽祖 進香 雲林 香燈腳

延伸閱讀

白沙屯媽路線不固定「頭旗車怎知開哪？」 資深信眾笑：常被放生

白沙屯媽祖二度賜福這國中 下周國中教育會考家長感動哭了

白沙屯媽祖回家進度慢選這派出所過夜 縣府開放斗南田徑場供夜宿

奉天宮開廟門整晚等不到白沙屯媽祖？董事長：是方便香燈腳

相關新聞

白沙屯媽祖突轉彎進斗六找六房媽 是否再到縣府引關注

苗栗白沙屯媽祖、山邊媽祖徒步北港進香，昨凌晨踏上回鑾路程，今晨5時起駕出發，不僅到東明國中賜福、斗南順安宮停駕，上午7時...

白沙屯媽路線不固定「頭旗車怎知開哪？」 資深信眾笑：常被放生

苗栗通霄拱天宮白沙屯媽祖進香活動已展開，今年更是破紀錄，高達33萬人報名參加。由於 「粉紅超跑」白沙屯媽祖進香路線不固定，一名網友好奇發問「頭旗車是怎麼知道他要開去哪一條路的？」...

白沙屯媽祖二度賜福這國中 下周國中教育會考家長感動哭了

苗栗白沙屯媽祖、山邊媽祖徒步北港進香，昨凌晨踏上回鑾路程，晚上駐駕雲林縣斗南鎮新崙派出所，今晨5時起駕出發，5時40分左右媽祖鑾轎衝進斗南東明國中校內，因下周就是國中教育會考，不少家長帶著考生一早就在學校等候，看到媽祖進學校賜福，有家長當場落淚。

廣角鏡／白沙屯媽回鑾

苗栗白沙屯媽祖徒步北港進香，昨凌晨零時許完成進火儀式後登轎，踏上回鑾路程。隊伍一路往北走，昨晚駐駕雲林縣斗南鎮新崙派出所...

白沙屯媽祖回家進度慢選這派出所過夜 縣府開放斗南田徑場供夜宿

白沙屯啟程回鑾，一路往北走，從土庫進入虎尾鎮境時，突然轉向斗南鎮，使許多在虎尾等待迎駕的信徒落空，晚間回鑾的第一夜，媽祖...

奉天宮開廟門整晚等不到白沙屯媽祖？董事長：是方便香燈腳

白沙屯媽祖今天凌晨起駕回程，傳言會到隔壁嘉義縣新奉天宮，將會是宗教盛事，但白沙屯媽祖起駕回程一路往北，而奉天宮廟門敞開被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。