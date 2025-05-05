白沙屯媽祖突轉彎進斗六找六房媽 是否再到縣府引關注

苗栗白沙屯媽祖、山邊媽祖徒步北港進香，昨凌晨踏上回鑾路程，今晨5時起駕出發，不僅到東明國中賜福、斗南順安宮停駕，上午7時多轉進雲林六房媽祖位於斗南烏瓦磘紅壇，三媽相會讓信徒又驚又喜。

白沙屯媽祖今天清晨起駕，上午7起時多從斗南進入往斗六方向，突轉彎往六房媽紅壇方向，網友觀看直播，紛紛留言「真的欸找六房媽了」「媽祖要去找六房媽聊天了」，媽祖鑾轎果真果真在六房媽紅壇停駕，休息到九時才出發，信徒開心喊「三媽相會了」。

目前媽祖鑾駕正在斗六郊區，因去年媽祖首度到雲林縣府賜福，今年是否會再度到雲林縣政府賜福，很多信徒都很關注，但縣府前已擺好香案迎接，府前廣場也有很多香燈腳正在休息。

白沙屯媽祖鑾轎行經在江厝里時，包括斗六分局長張澤銘及2位副分局長林清豐、馬秋景都上前扛轎。 苗栗白沙屯媽祖、山邊媽祖徒步北港進香，昨凌晨踏上回鑾路程，今晨5時起駕出發，不僅到東明國中賜福、斗南順安宮停駕，上午7時多轉進雲林六房媽祖位於斗南烏瓦磘紅壇，三媽相會讓信徒又驚又喜。圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台 去年白沙屯媽祖首度到雲林縣府賜福，今年是否會再度到雲林縣政府賜福，很多信徒都很關注，但縣府前已擺好香案迎接，府前廣場也有很多香燈腳正在休息。記者陳雅玲／攝影

商品推薦