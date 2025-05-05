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白沙屯媽路線不固定「頭旗車怎知開哪？」 資深信眾笑：常被放生

聯合新聞網／ 綜合報導
白沙屯媽祖、山邊媽祖鑾轎在信眾的歡呼聲中，三退三進入北港朝天宮安座。記者陳雅玲／攝影
白沙屯媽祖、山邊媽祖鑾轎在信眾的歡呼聲中，三退三進入北港朝天宮安座。記者陳雅玲／攝影

苗栗通霄拱天宮白沙屯媽祖進香活動已展開，今年更是破紀錄，高達33萬人報名參加。由於「粉紅超跑」白沙屯媽祖進香路線不固定，一名網友好奇發問「頭旗車是怎麼知道他要開去哪一條路的？」，貼文引發網友熱議，引起不少「資深信眾」紛紛解答。

網友在臉書《白沙屯媽祖全球徒步聯誼會》社團發文詢問：「媽祖神轎是無固定路線的，那頭旗車是怎麼知道他要開去哪一條路的？」話題一出，立刻吸引2000多人按讚，不少過來人踴躍留言，「頭旗常被放生呀！可見你沒參與過」、「頭旗走頭旗的，媽祖走媽祖的，最終會到北港」、「頭旗也會被海放喔」、「信眾太多了，要先分流，把一部分先騙去走其它路線，去年跟頭旗，今年只跟媽祖」、「路線選錯必須往前繞道超越，不走回頭路，所以重要路口會停下來等媽祖擇路後再超越」、「頭旗車也是要猜，但常常猜錯，想辦法繞回去就是了」、「頭旗車昨天走61，媽祖走17，最後還是在台19會合」、「我12年都沒猜對過路線」、「頭旗車走的公里數常常是媽祖的2、3倍」。

根據國家文化記憶庫，白沙屯拱天宮會於媽祖進香前3天舉行放頭旗儀式，頭旗車在整個進香隊伍的前方打頭陣，秉持著「只前進不後退」的原則，因白沙屯媽祖路徑不固定，頭旗組與媽祖神轎走岔時，只能向前繞路或另尋方式與神轎會合，成為白沙屯媽祖頭旗行進的特色。

北港 拱天宮 白沙屯媽祖 神轎 粉紅超跑 進香

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