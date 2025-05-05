白沙屯媽祖二度賜福這國中 下周國中教育會考家長感動哭了

苗栗白沙屯媽祖、山邊媽祖徒步北港進香，昨凌晨踏上回鑾路程，晚上駐駕雲林縣斗南鎮新崙派出所，今晨5時起駕出發，5時40分左右媽祖鑾轎衝進斗南東明國中校內，因下周就是國中教育會考，不少家長帶著考生一早就在學校等候，看到媽祖進學校賜福，有家長當場落淚。

白沙屯媽祖鑾轎今早自斗南鎮新崙派出所起駕後，約5時40分左右進入東明國中，雖然時間很早，但校長陳育民跟許多教職員、家長、考生都在校門口祈求，看到媽祖鑾轎進入學校，陳育民說，他真的很感動。

陳育民說，這是白沙屯媽祖二度到學校賜福，去年媽祖首次入校賜福，當時他剛好出差不在，但是去年國中教育會考成績不俗，新生也足足多了二班，沒想到今年媽祖二度賜福。

因為下周5月17、18日就是國中教育會考，學校有一百多位考生，許多家長帶著考生來祈求考試順利，甚至有媽媽當場掉眼淚，希望下周考生在考場上都能如常發揮，考出理想成績。

苗栗白沙屯媽祖、山邊媽祖徒步北港進香，今晨5時起駕出發，5時40分左右媽祖鑾轎衝進斗南東明國中校內，因下周就是國中教育會考，不少家長帶著考生一早就在學校等候，看到媽祖進學校賜福，有家長當場落淚。圖／東明國中提供 苗栗白沙屯媽祖、山邊媽祖徒步北港進香，今晨5時起駕出發，5時40分左右媽祖鑾轎衝進斗南東明國中校內，因下周就是國中教育會考，不少家長帶著考生一早就在學校等候，看到媽祖進學校賜福，有家長當場落淚。圖／東明國中提供

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