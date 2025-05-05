白沙屯媽祖回家進度慢選這派出所過夜 縣府開放斗南田徑場供夜宿

白沙屯啟程回鑾，一路往北走，從土庫進入虎尾鎮境時，突然轉向斗南鎮，使許多在虎尾等待迎駕的信徒落空，晚間回鑾的第一夜，媽祖選擇在斗南新崙派出所過夜，雲林縣府昨天下午也特地臨時開放斗南田徑場，提供完善的休息空間，歡迎香燈腳前往「入住」，養足體力明天再前進。

雲林縣府表示，雲林縣立斗南田徑場位於雲林縣斗南鎮大同路150號，昨天下午16時30分起開放白沙屯拱天宮進香團香燈腳休息，並提供廁所、飲水機等設施。

苗栗白沙屯拱天宮媽祖進香今天凌晨起駕回程，「粉紅超跑」來急行軍，回家卻慢慢來，一路行進緩慢，讓香燈腳有足夠時間欣賞雲林沿途風情，昨天凌晨從北港出發，直到下午才走到土庫，沿途休息停駕時間也比來程長。

直到下午很多人以為會從土庫進入虎尾，不料在虎尾鎮邊境，神轎突然從土庫大橋轉往斗南，最後確定在斗南鎮新崙派出駐駕直至今天上午5點再起駕，引來不少民眾到派出所參拜。 白沙屯回程首夜在斗南一處派出所駐駕，雲林縣府開放設完善的田徑場供香客夜宿。圖／雲林縣府提供 白沙屯回程首夜在斗南一處派出所駐駕，雲林縣府開放設完善的田徑場供香客夜宿。圖／雲林縣府提供

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