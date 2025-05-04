奉天宮開廟門整晚等不到白沙屯媽祖？董事長：是方便香燈腳

白沙屯媽祖今天凌晨起駕回程，傳言會到隔壁嘉義縣新奉天宮，將會是宗教盛事，但白沙屯媽祖起駕回程一路往北，而奉天宮廟門敞開被外界以為等不到白沙屯媽祖，原來開廟門其實背後隱藏著奉天宮一直默默地幫助守護媽祖信眾。奉天宮董事長何達煌表示，雙方並沒有安排行程，且白沙屯媽祖行程不定，長年以來開廟門是方便白沙屯媽祖香燈腳休息。

苗栗白沙屯拱天宮媽祖徒步北港進香，今天凌晨0時45分完成進火儀式後登轎，在數萬香燈腳隨行下踏上長達8天回鑾路程，原先傳出神轎在啟程後可能南下轉往嘉義，也有可能到新港奉天宮，網路上更傳出行程預估表，但龐大隊伍從朝天宮出廟後一路往北走。

有民眾透過民間網路直播發現新港奉天宮整晚沒有關廟門，似乎在等待白沙屯媽祖到來，不少網友也期待著歷史一刻，但結果並沒有出現，甚至有網友嘲諷奉天宮在蹭熱度。

奉天宮董事長何達煌說，每年白沙屯媽祖有著數萬香燈腳隨行，因北港鎮住宿不夠，奉天宮於每年這個時候都會提供香客大樓使用，大開廟門是方便香燈腳出入，並不是開廟門等待白沙屯媽祖。

何達煌說，雙方事先並沒有預計這個行程，這些是網路上的傳言，況且白沙屯媽祖本就沒有所謂的既定行程。

但他說，如果真的有來奉天宮，大家都是媽祖的信徒，當然歡迎。

2023年10月8日下午苗栗白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」首度抵達嘉義縣新港奉天宮；當時白沙屯拱天宮主任委員洪文華說，拱天宮每年進香時因北港鎮房間不夠，都要向新港奉天宮借香客大樓使用，10多年讓何董事長幫忙感激不盡，這次也是一趟感恩之旅，活動圓滿成功，盼白沙屯拱天宮跟新港奉天宮友誼長存。

印證多年來新港奉天宮一直默默地幫忙守護著媽祖信眾。 白沙屯媽祖龐大隊伍從朝天宮出廟後一路往北走。圖／翻攝白沙屯媽祖網路電視台youtube直播畫面 每年白沙屯媽祖信眾爆滿北港鎮，今年人數又勝以往。圖／翻攝白沙屯媽祖網路電視台youtube直播畫面 今天凌晨白沙屯媽祖起駕回程盛況。圖／翻攝白沙屯媽祖網路電視台youtube直播畫面 網路傳出白沙屯媽祖的預估路線，當中提及回駕路程可能停駕新港奉天宮。圖／翻攝網路

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