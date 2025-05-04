白沙屯媽祖回鑾沒去嘉義新港成熱話題 拱天宮發話並說明原因

白沙屯媽祖進香團今天凌晨起駕回鑾，從媽祖起駕到回鑾前，網路與社群廣傳白沙屯媽祖回程會到嘉義縣新港鄉，到昨晚更有許多人貼文指新港各方都已做好迎駕準備，包括警察和宵夜點心，甚至傳出嘉縣長翁章梁已在北港大橋的嘉義端準備迎駕，但在媽祖起駕後一路往北，今天下午已進入虎尾，拱天宮今天做出說明。

自沙屯媽祖今年可能會前往與北港僅有北港溪一溪之隔的嘉義縣新港鄉，在白沙屯媽祖從拱天宮起駕之前，到昨天抵達北港朝天宮之後，網路不斷傳聞，尤其到昨晚在朝天宮舉行刈火儀式時，更傳出白沙屯媽祖在起駕回鑾時，將會南下先抵南港村再轉往嘉義縣新港鄉，有人並貼上照片指很多人都準備好迎駕了。

直到白沙屯今天凌晨從北港朝天宮起駕出廟，「新港行」再成發燒議題，甚至傳出有人準備了大批食材餐點，卻等不到媽祖隊伍來，引發網友論戰。

對此，拱天宮主委洪文華今天受訪時指出，媽祖行程怎麼走，從來不是委員會可以過問或操作的，一切皆由媽祖自己決定，也沒有說過會去哪裡，卻被傳成這樣，「這甘有事實？」實在是真困擾。

洪文華指出，為了避嫌被指委員會操作去向，他們也都不靠近神轎，免得又引來揣測或炒作，像今天媽祖要往何處去，沒有固定路線誰會知，連他們（委員會）也不知道，說不定現在在這裡（土庫、虎尾），等一下又轉去斗南、斗六也不一定，「嘛嘸人知！」，所以呼籲大家進香歸進香，不要再這樣以訛傳訛。 白沙屯媽祖今天凌晨起駕回鑾，一路上成千上萬香燈腳隨行，並爭相鑽轎底，媽祖出發會往何方，一度傳出會到新港，成為關注的話題，拱天宮強調行程全由媽祖決定。記者蔡維斌／攝影

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